Předseda Motoristů Petr Macinka vyloučil, že by strana opustila vládu kvůli tomu, že prezident Petr Pavel odmítá jmenovat poslance Filipa Turka ministrem životního prostředí. Řekl to ve středu novinářům při příchodu na večerní jednání poslaneckého klubu Motoristů. Podle jeho předsedy Borise Šťastného prezident svým rozhodnutím porušuje ústavu.
Premiér Andrej Babiš (ANO) ve středu prezidentovi po dohodě s Motoristy přinesl nominaci Turka na člena vlády. Pavlova pozice se ani poté nezměnila, Babišovi zašle i písemnou odpověď. Motoristé nadále trvají na tom, že Turek je jejich jediným kandidátem na ministra životního prostředí. O dalším postupu se nyní klub radí.
Kompetenční žalobu proti prezidentovi nadále Macinka vylučuje. Podle něj po ní Pavel touží proto, aby mu Ústavní soud přidal nějaké pravomoci. „Určitě nepůjdeme cestou deinstalace parlamentní demokracie, že z ní budeme dělat prezidentskou,“ podotkl Macinka, který je dočasně pověřený vedením ministerstva životního prostředí. „Myslím, že existují nějaké jiné kroky, které můžeme udělat a mohou mít podobnou váhu,“ podotkl.
Andrej Babiš je slabý premiér. Nedůstojný tanec kolem Turka ukazuje, že českou politiku řídí jeho strach z jedné jediné věci
„Pokud by to mělo být tak, že pan prezident tímto svým krokem hodlá rozbít koalici tak, aby Motoristé odešli a byli nahrazeni některou z jemu ideově bližších stran, tak to se tedy hluboce mýlí,“ řekl dále Macinka. „Situace má jedno jednoduché řešení, že pan prezident naplní literu ústavy a jmenuje Filipa Turka ministrem. Všechno ostatní už je jenom zbytečný problém na všech frontách," dodal ministr zahraničí.
Na obou resortech se mu podle jeho slov podařilo sestavit týmy, které zabezpečí chod úřadů. Z dlouhodobého hlediska ale Macinka považuje plnohodnotné neobsazení ministerstva životního prostředí za komplikaci. „Přestávám rozumět tomu, proč pan prezident natolik trvá na tom, aby komplikoval chod vlády a ministerstva životního prostředí. Nerozumím jeho téměř iracionálnímu boji za ministerstvo životního prostředí, se kterým zrovna on nemá co do agendy společného vůbec nic,“ dodal Macinka.
Šťastný uvedl, že v minulých měsících opakoval, že nevěří v to, že by prezident porušil ústavu a Turka nejmenoval. „Dnes se tak stalo,“ podotkl. Motoristé se podle něj musí poradit o dalším postupu.
Hrad v prosinci po schůzce Pavla s Turkem uvedl, že hlava státu předpokládá, že Babiš Turka na ministra nenavrhne. Z vyjádření dále vyplývalo, že pokud by tak premiér přesto učinil, prezident by Turka nejmenoval, ač to považuje za mimořádný krok. Babiš dnes uvedl, že Pavel odmítá Turka jmenovat, i když se ho premiér snažil přesvědčit, že by měl dostat šanci.
Turek čelí kritice mimo jiné kvůli rasistickým a homofobním příspěvkům na sociálních sítích. Za výroky se omluvil, u některých autorství popírá. Kontroverze vzbudilo také jeho majetkové přiznání či informace, podle nichž před osmi lety vyhrožoval zaměstnanci saúdskoarabské ambasády.
