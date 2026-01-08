Krátká online videa se stala trvalou součástí života mnoha dětí. TikTok, Instagram Reels nebo YouTube Shorts přitahují stovky milionů nezletilých prostřednictvím personalizovaného a nekonečného obsahu. Jak ukazují nové výzkumy, tyto klipy nejsou jen nevinnou zábavou, pro duševní zdraví mladých mohou představovat i značné riziko.
Dokládá to metaanalýza publikovaná loni v časopise Psychological Bulletin Americké psychologické asociace. Vědci v ní analyzovali data od bezmála sto tisíc účastníků v 71 studiích a zjistili, že čím více krátkých videí člověk sleduje, tím horší jsou jeho kognitivní výkony, pokud jde o pozornost a kontrolu.
Co se dočtete dál
- Jak konkrétně sledování krátkých videí škodí mozku.
- Proč tato videa mohou způsobovat u dětí sociální úzkost.
- Jak si před škodlivými účinky videí chránit mozek.
