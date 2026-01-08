Krátká online videa se stala trvalou součástí života mnoha dětí. TikTok, Instagram Reels nebo YouTube Shorts přitahují stovky milionů nezletilých prostřednictvím personalizovaného a nekonečného obsahu. Jak ukazují nové výzkumy, tyto klipy nejsou jen nevinnou zábavou, pro duševní zdraví mladých mohou představovat i značné riziko.

Dokládá to metaanalýza publikovaná loni v časopise Psychological Bulletin Americké psychologické asociace. Vědci v ní analyzovali data od bezmála sto tisíc účastníků v 71 studiích a zjistili, že čím více krátkých videí člověk sleduje, tím horší jsou jeho kognitivní výkony, pokud jde o pozornost a kontrolu.

Zbývá vám ještě 80 % článku

Co se dočtete dál

  • Jak konkrétně sledování krátkých videí škodí mozku.
  • Proč tato videa mohou způsobovat u dětí sociální úzkost.
  • Jak si před škodlivými účinky videí chránit mozek.
První 2 měsíce předplatného za 40 Kč
  • První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
  • Možnost kdykoliv zrušit
  • Odemykejte obsah pro přátele
  • Všechny články v audioverzi + playlist
Předplatit za 40 Kč
Máte již předplatné?
Přihlásit se

Více informací ze světa ekonomiky, investic, technologií, práva či lifestylu si přečtěte v aktuálním vydání týdeníku Ekonom.