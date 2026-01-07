Čestný prezident Motoristů a kandidát na ministra životního prostředí Filip Turek získal dodatečně povolení ke dvěma stavbám v pražské Dubči. Stavební úřad sice konstatoval porušení zákona, dodatečně ale akceptoval, že poslanec bude v objektech vyrábět mošty a zavařeniny, čeká ho ale přestupkové řízení, napsal dnes server Seznam Zprávy. Turek zdůvodňuje ignorování stavebních předpisů potřebou šetřit.
Dvě stavby původně bez stavebního povolení podle serveru v uplynulých dvou letech vyrostly na Turkově zahradě v pražské Dubči. Lokalita je přitom součástí přírodního parku Říčanka a na tamních pozemcích se až na výjimky stavět vůbec nesmí, upozornil web.
Stavební úřad Městské části Praha 15 podle serveru Turkovi nejdříve 6. listopadu dodatečně povolil kompletní přestavbu a rozšíření původní malé dřevěné zahradní chaty. Následně 11. listopadu povolil i sousední novostavbu.
Turek tvrdí, že oba objekty budou sloužit ke zpracování ovoce z přilehlého sadu. Plyne to z obou rozhodnutí o dodatečném povolení staveb, které server získal na vyžádání podle informačního zákona. "Stavební úřad shledal, že obě stavby byly provedeny v rozporu se stavebními zákony, to jest bez příslušných opatření, čímž se stavebník dopustil přestupku proti stavebnímu řádu, který bude předmětem přestupkového řízení," stojí v odpovědi Úřadu městské části Praha 15.
Stavební úřad může podle nového stavebního zákona uložit fyzické osobě pokutu až dva miliony korun a podnikateli nebo právnické osobě až čtyři miliony korun, a to i tehdy, pokud byla stavba později dodatečně povolena.
Politikův zástupce na stavebním úřadu stavby ospravedlňoval obavami ze zdražování. "Vlastník stavby (Filip Turek) měl v dobré víře za to, že uvedená stavba bude zlegalizována a s ohledem na růst cen na trhu se stavebními materiály a prací řemeslníků se rozhodl stavbu skoro dokončit," stojí v zápisu z ústního jednání z loňského srpna.
