Až exekutorem ohlášené datum nuceného vystěhování přimělo nevěstinec Showpark v holešovické tržnici najít si nové prostory. A to šest let poté, co soudy rozhodly, že má nelegálně obývaný pavilon ve vlastnictví hlavního města opustit. Jenže díky obstrukčnímu jednání se firmě E.R.O.C., kterou vlastní bratři Jiří a Zbyněk Matelovi, dosud dařilo vyklizení prostor oddalovat.
Vzápětí poté, co na nařízenou exekuci upozornily HN, se ukázalo, že firma Matelových už má zajištěné náhradní prostory, které otevře ještě před termínem nuceného vystěhování koncem ledna.
Co se dočtete dál
- Kde bude nevěstinec nově sídlit.
- V čem dalším jeho majitelé podnikají.
