Neobvyklý konec až u soudu měla snaha Jiřího Z. z Litovelska o romantický večer, který si domluvil na gay seznamce s Pavlem M. Když za ním přijel taxíkem, domluvený milenec mu neotevřel. Za zmařený zážitek tak Jiří Z. začal požadovat odškodné – aby mu Pavel M. proplatil cestu.
Když mu ale nebral telefony, poslal Jiří Z. na sekretariát nemocnice, v níž jeho potenciální milenec pracoval, e-mail a požádal, ať mu jej předají. V něm Pavla M. vyzval, ať mu zaplatí 1500 korun za jízdu taxíkem a také odčinění nemajetkové újmy. A pohrozil, že pokud to neudělá, obrátí se na jeho nadřízeného a Českou lékařskou komoru a že také podá trestní oznámení. Když s prvním vzkazem neuspěl, za tři týdny poslal další e-mail primáři nemocnice. Celý zážitek mu popsal a zeptal se ho, zda jeho podřízený je skutečně tak chudý, že nemá na zaplacení 1500 korun.
