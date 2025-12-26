Rok 2025 se nesl ve znamení pokračující nejistoty. Způsobila ji nekončící ruská agrese proti Ukrajině, nevyzpytatelné chování amerického prezidenta Donalda Trumpa nebo otazníky spojené s nástupem nové vlády Andreje Babiše v Česku.
Také proto byla nejspíš mezi čtenáři HN nejpopulárnější podle kupovaných článků témata spojená s investicemi a finanční stabilitou. Své místo si ale našly i silné podnikatelské příběhy a jedna flipovací kauza.
1. Zrušit penzijko a investovat si na vlastní pěst?
Nejspíš hodně lidí, kteří mají peníze v penzijku, při pohledu na dosavadní výsledky napadlo, jestli ho raději nezrušit a neinvestovat si po vlastní ose. Opravdu se to vyplatí?
2. Kam s milionem, aby z něho něco bylo?
Mít milion korun na spořicím účtu nemusí být špatný nápad. Jenže hrozba opětovného nárůstu inflace je celkem reálná. Obrátili jsme se na experty, prošli tisíce dat a přinesli řešení.
3. Které potraviny můžou za nárůst rakoviny u mladých?
Nad výskytem rakoviny tlustého střeva v posledních letech nevěřícně kroutí hlavou lékaři i vědci. Tápou, proč se tato diagnóza objevuje stále častěji u mladých lidí. Mezinárodní výzkumný tým Prospect nyní jednu zásadní souvislost odhalil.
4. Do které skupiny bohatých patříte a jak se dostat výš?
Ve vlastním v Česku bydlí téměř 80 procent lidí. Říct o nich, že jsou skutečně bohatí, ale nelze, pokud neumí příležitosti využít.
5. Velký příběh Alzy. Jak se zrodil její úspěch a proč se otřásla v základech
Během covidu rostla celá e-commerce jako o závod a tuzemská internetová nákupní jednička Alza s ní. Ve skutečnosti ale byly pod povrchem cítit problémy a do budoucna hrozily být mnohem vážnější. Teď však – zdá se – má opět dobře našlápnuto.
6. Pět investic, které vynáší více než S&P 500 bez ohledu na věk
Kdo začne v osmnácti s tisícovkou měsíčně posílat peníze do indexu S&P 500, má v podstatě zajištěný důchod. Kdo začne později, musí investovat více. Existují ale investice, které dokážou vydělat bez ohledu na věk.
7. Nejúspěšnější investor Česka a jeho dobrosvět. Velký profil Jana Barty
Jan Barta dosud zůstával stranou zájmu veřejnosti, jedno daňové přiznání to ale změnilo. Přinášíme pohled do života muže, který byznysově vyrostl na internetových doménách a online pojištění a má neobyčejný čich na investiční příležitosti.
8. Život mi změnila jedna kniha, říká rentiérka s portfoliem nemovitostí
Než se Ivana Birtová pustila do realitních investic, byla také třeba učitelkou žijící od výplaty k výplatě. Dnes si s manželem kupuje investiční byty k Vánocům. Jak toho dosáhla?
9. Jsou byty takovým investičním hitem, jak si lidé myslí?
I odolný člověk s výhledem na status rentiéra může podlehnout pábení rychlého zbohatnutí a učinit nerozvážnost. Proto je více než jindy důležité zachovat chladnou hlavu a dodržovat několik základních principů inspirovaných nejlepšími investory.
10. Je to nemravné, ale něco zaplatit musíte, řekl soud. Flipařce však požadovaný milion nepřiznal
S vidinou rychlého zbohatnutí při spekulaci s podíly na nemovitostech neuspěla realitní makléřka, která koupila čtvrtinu rodinného domu a majitelce zbylých tří čtvrtin ji obratem chtěla prodat za čtyřnásobek. HN popsaly případ obchodu s nemovitostmi nazvaný flipování.
