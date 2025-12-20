Do čela ministerstva obrany nominovala Jaromíra Zůnu, který je i místopředsedou vlády, strana SPD. Ta dlouhodobě brojí proti Ukrajincům v Česku, prosazuje konec české muniční iniciativy a zastavení finanční podpory napadené Ukrajině. V pátek jejich nový ministr řekl, že podpora Ukrajiny bude nadále pokračovat, Česko stojí na její straně a agresorem je Rusko. Na sociálních sítích poslanců SPD a šéfa sněmovny Tomia Okamury teď panuje rozpačitá atmosféra. Voliči výroky ministra Zůny kritizují.
