Generace dnešních čtyřicátníků a mladších má stále větší pochybnosti, zda se bude moci spolehnout ve stáří jen na důchod od státu. Stát se stále více zadlužuje, důchodovou reformu se nová vláda chystá demontovat a s ní je zásadně ohrožena i udržitelnost důchodového systému.
„Demografická křivka a trend rostoucích vládních rozpočtových deficitů jsou jasně dané. Jak to, že mladí lidé klidně spí, když jim jejich reálný budoucí důchod nepokryje dost, pravděpodobně ani náklady na bydlení a stravování,“ ptá se realitní investor Jan Zedník, z Dvořák Zedník Wealth Management.
Podle průzkumu Asociace pro kapitálový trh má s investicí alespoň menší zkušenost 36 procent lidí a za zkušeného investora se považuje každý dvacátý. Zbylých 59 procent lidí do ničeho neinvestuje a zhruba půlka z nich o tom ani neuvažuje. „Nejvíc investorů má penzijní fondy, i když často jen konzervativní,“ říká Jana Brodani, prezidentka Asociace pro kapitálový trh. A to i přesto, že i v rámci penzijka si mohou klienti vybrat dynamické fondy, které sázejí na dlouhodobý růst akciových trhů.
Pro ty, kteří za investici na stáří dosud považovali spořicí účet a staré penzijko s garancí neprodělku, je čas oprostit se od některých mýtů a obav. Zde jsou nejčastější mylná přesvědčení, která mnohým brání být v dlouhém období odvážnější a vydělat tak víc.
Co se dočtete dál
- Jak vychytat ten správný okamžik pro investici.
- Při jakém úroku si vzít hypotéku.
- Které další mýty lidi brzdí začít investovat.
