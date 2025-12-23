Generace dnešních čtyřicátníků a mladších má stále větší pochybnosti, zda se bude moci spolehnout ve stáří jen na důchod od státu. Stát se stále více zadlužujedůchodovou reformu se nová vláda chystá demontovat a s ní je zásadně ohrožena i udržitelnost důchodového systému. 

„Demografická křivka a trend rostoucích vládních rozpočtových deficitů jsou jasně dané. Jak to, že mladí lidé klidně spí, když jim jejich reálný budoucí důchod nepokryje dost, pravděpodobně ani náklady na bydlení a stravování,“ ptá se realitní investor Jan Zedník, z Dvořák Zedník Wealth Management. 

Podle průzkumu Asociace pro kapitálový trh má s investicí alespoň menší zkušenost 36 procent lidí a za zkušeného investora se považuje každý dvacátý. Zbylých 59 procent lidí do ničeho neinvestuje a zhruba půlka z nich o tom ani neuvažuje. „Nejvíc investorů má penzijní fondy, i když často jen konzervativní,“ říká Jana Brodani, prezidentka Asociace pro kapitálový trh. A to i přesto, že i v rámci penzijka si mohou klienti vybrat dynamické fondy, které sázejí na dlouhodobý růst akciových trhů.

Pro ty, kteří za investici na stáří dosud považovali spořicí účet a staré penzijko s garancí neprodělku, je čas oprostit se od některých mýtů a obav. Zde jsou nejčastější mylná přesvědčení, která mnohým brání být v dlouhém období odvážnější a vydělat tak víc. 

Zbývá vám ještě 80 % článku

Co se dočtete dál

  • Jak vychytat ten správný okamžik pro investici.
  • Při jakém úroku si vzít hypotéku.
  • Které další mýty lidi brzdí začít investovat.
První 2 měsíce předplatného za 40 Kč
  • První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
  • Možnost kdykoliv zrušit
  • Odemykejte obsah pro přátele
  • Všechny články v audioverzi + playlist
Předplatit za 40 Kč
Máte již předplatné?
Přihlásit se

Chcete dostávat investiční texty do e-mailové schránky?

Přihlaste se pravidelnému odebírání investičního newsletteru Peníze HN, kde naleznete naše původní analýzy, tipy na dobré čtení nebo glosy analytiků.

newsletter Peníze