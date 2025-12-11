Vojenská policie zasahuje podle informací ČTK ohledně sbírky na drony v projektu Nemesis. Mluvčí Městského státního zastupitelství v Praze Aleš Cimbala to potvrdil a uvedl, že trestní věc se nachází teprve ve stadiu prověřování a že policie nezahájila žádné stíhání. Sbírku na drony organizuje spolek Skupina D, jehož čestným předsedou je náčelník generálního štábu Karel Řehka.
„Mohu potvrdit informaci, že jsou nyní realizovány úkony vojenské policie, a to ve věci vedené pod dozorem Městského státního zastupitelství v Praze,“ uvedl Cimbala. „Účelem prověřování je objasnění a prověření skutečností, které nasvědčují tomu, že byl spáchán trestný čin. Z daných úkonů však nelze dovozovat další vývoj dotčené trestní věci,“ doplnil.
Zdroj z policejního prostředí ČTK sdělil, že věc se nachází ve fázi zajišťování důkazů. Poté bude následovat jejich vyhodnocení.
Ekonomický deník ve čtvrtek upozornil na to, že web Skupiny D je nedostupný. Podle informací serveru prověřuje vojenská policie celý proces dodávek dronů na Ukrajinu – od pořízení, úprav až po finální cestu. „Zajímá ji zřejmě především ekonomická stránka věci s ohledem na to, že na sbírku přispívají tisíce dobrovolníků z celého Česka,“ napsal deník. Podle něj se o dodávky dronů zajímalo rovněž Vojenské zpravodajství.
Ministryně obrany Jana Černochová (ODS) hovořila letos v únoru o tom, že orgány činné v trestním řízení prověřují podezření související s vývozem dronů českými vojáky na Ukrajinu a možné zneužívání diplomatických pasů. Situaci označila za vážnou.
Řehka tehdy uvedl, že vývoz dronů v projektu Nemesis byl v pořádku a nikdo neporušil zákon. Připustil jen drobná administrativní pochybení. Kvůli spekulacím poté zástupci spolku jednali s premiérem Petrem Fialou (ODS). Na rychlé a transparentní vyšetření podezření souvisejících s vývozem dronů v únoru apeloval prezident Petr Pavel. Zároveň varoval před hrozbou poškozování dobrého jména armády, ministerstva obrany a celého Česka.
