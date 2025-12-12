V USA se mluví z pohledu trhu práce o nejhorší vánoční sezoně za posledních 15 let. Už od září je na číslech vidět, že maloobchod shání výrazně méně brigádníků do prodejen a skladů. Ačkoli je ze strany Američanů zájem o přivýdělky vysoký, tamní firmy šetří a část práce kolem dopravy dárků zastanou roboti. Do jaké míry se tento trend promítl i do českého trhu a jak na něj podniky reagují?
Americká Národní federace retailu na základě dat od svých členů odhaduje, že během letošní sváteční sezony najmou obchody něco mezi 265 a 365 tisíci pracovníků – oproti 442 tisícům během Vánoc 2024 tak může dojít k propadu až o 40 procent. To by podle zástupců federace znamenalo největší úbytek poptávky po sezonních brigádnících od doby po ekonomické krizi na konci nultých let.
Co se dočtete dál
- Jaká je situace s brigádníky na americkém trhu?
- Jak výrazný je pokles poptávky po brigádnících v Česku?
- A proč je to na českém trhu podobně jako v USA, ale přitom jinak?
- První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Všechny články v audioverzi + playlist
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.