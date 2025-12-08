Spor mezi Maximem Ponomarenkem a jeho partnerem z flipovací firmy MI Estate Josefem Ondriškem vstupuje do další fáze. Poté, co se oba koncem loňského roku rozkmotřili a Ondrišek svého společníka odstavil z vedení MI Estate, se Ponomarenko snaží – zatím marně – jejich společnou firmu poslat do insolvence.
Nyní se o podobný krok v opačném gardu pokouší Ondrišek. Prostřednictvím své další firmy AGIS CZ podal návrh na insolvenci Ponomarenkovy klíčové společnosti MaximP.
Co se dočtete dál
- Jak odůvodňuje firma Josefa Ondriška návrh na insolvenci společnosti MaximP.
- Co vše stojí v insolvenčním návrhu
