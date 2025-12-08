Developerská společnost Central Group minulý týden oznámila odložení všech svých nových projektů o rok. „Hysterické navyšování cen stavebních prací a materiálů v poslední době zásadně zvyšuje ceny nových bytů pro kupující. Ale to nechceme. Je to přehřátí celého stavebního trhu, které je potřeba zchladit ‚mokrým hadrem na hlavu‘ a dostat do normálu,“ odůvodnil krok zakladatel firmy Dušan Kunovský.

Jak jsou na tom tedy aktuální ceny stavebnin v Česku? Na hysterické zdražování to zatím nevypadá, producenti a prodejci naopak tvrdí, že zvyšování cen jim znemožňuje nízká poptávka, především v rezidenčním segmentu. Přesto v příštím roce k jistým změnám může dojít.

Zbývá vám ještě 90 % článku

Co se dočtete dál

  • Jak letos zdražily stavebniny.
  • Proč firmy nemohou zdražovat víc.
  • Jak se bude situace vyvíjet v roce 2026.
  • Může trh ovlivnit nedávné rychlé vyčerpání dotací z NZÚ?
První 2 měsíce předplatného za 40 Kč
  • První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
  • Možnost kdykoliv zrušit
  • Odemykejte obsah pro přátele
  • Všechny články v audioverzi + playlist
Předplatit za 40 Kč
Máte již předplatné?
Přihlásit se