Ve světovém měřítku bohatství patří Česko k bohatým zemím a v evropském měřítku jsme mírně nadprůměrní. Statistická data ale nikdy nevyjadřují pocit reálného člověka, konstatuje bývalý guvernér ČNB Jiří Rusnok. V malé otevřené ekonomice, jako je ta česká, podle něj nelze příliš přeceňovat roli vlády. "A je to svým způsobem dobře, protože my v té kvalitě vládnutí neexcelujeme."
Tvrdili, že mají hotový rozpočet, a nemají nic. Provizorium je za nastupující vlády ANO takřka jisté
Jednou z příčin nevalné kvality vládnutí je skutečnost, že Češi velmi málo důvěřují svému vlastnímu státu, myslí si host Zuzany Tvarůžkové. "Občan, který nedůvěřuje státu, má tendenci věci trošku očůrávat." Nedůvěra pak ale platí oboustranně a kvalita fungování ve výsledku není dobrá. Rusnok má za to, že by pomohlo, kdybychom více důvěřovali institucím a ony nás na oplátku braly jako klienty a podle toho se chovaly.
Při hašteření se o to, kolik miliard v rozpočtu na příští rok chybí, vyčítá končící i nastupující vládě, že jedou stále ve stejné linii: "Všechno vám zachováme, všechno bude zdarma a o daně se nestarejte, ty neplaťte."
Pokud bude Česká republika ve stejném duchu pokračovat, čeká ji podle Rusnoka další nárůst rozpočtových problémů. "Máme konjunkturu, máme růst na úrovni potenciálu, ale příští rok vypadá na schodek někde kolem 400 miliard. Tak to není normální. Co budeme dělat, až bude nedejbože krize, přijde nějaká černá labuť?" ptá se řečnicky.
