Ministerstvo obrany pod vedením končící ministryně obrany Jany Černochové (ODS) neplánuje pokračovat v modernizaci tanků T-72 M4CZ státním podnikem VOP CZ. Černochová chce svému nástupci doporučit jejich prodej, řekla v úterý poslancům na jednání sněmovního výboru pro obranu. Bod věnovaný informacím o tancích vyvolal výhrady místopředsedů výboru Pavla Růžičky (ANO) a Jindřicha Rajchla (SPD/PRO), poslanci projednávání přerušili.
Armáda už zkouší modernizované T-72 a chce je poslat na Ukrajinu. Přes novou vládu to ale sotva projde
Smlouvu na modernizaci 33 tanků T-72 M4CZ uzavřela obrana v září 2020 pod vedením tehdejšího ministra obrany Lubomíra Metnara (ANO). Cílem bylo zajistit životnost strojů do roku 2032. Modernizace byla podle Černochové nezbytná, protože tehdy nebyly finance na nové tanky. Stroje T-72 M4CZ v současné době nahrazují ve výzbroji armády tanky Leopard 2A4, ministerstvo také uzavřelo smlouvu na tanky Leopard 2A8.
Tanky T-72 M4CZ letos v létě a na podzim podle Černochové neuspěly v kontrolních zkouškách, které jsou předpokladem splnění smlouvy. Odstranění problému by bylo podle ministryně v demisi i s ohledem na nově pořizovanou techniku neefektivní.
Ministerstvo chce podle Černochové usilovat o dohodu s VOP CZ. „Aby v roce 2026 došlo k nějakému vypořádání, kdy my zaplatíme státnímu podniku nějaké prostředky za jejich odvedenou práci a pak já osobně budu novému ministrovi obrany doporučovat prodej,“ řekla Černochová poslancům. Výši vynaložených nákladů podle ní posoudí audit.
Bod věnovaný tankům T-72 vyvolal výhrady Rajchla i Růžičky, poslanci bod přerušili. Podle Rajchla by se neměly vyplácet peníze, dokud nebude dokončeno vyúčtování.
Armáda do roku 2006 modernizovala tři desítky tanků sovětské konstrukce T-72. Už v prosinci 2022 vojáci převzali první z tanků Leopard 2A4, které ČR za vojenskou pomoc Ukrajině věnovalo Německo. Česká republika získala 14 starších tanků, poslední dorazil v listopadu 2023. Letos v polovině září pak české ministerstvo obrany podepsalo smlouvu na nákup 44 německých tanků Leopard 2A8. Připojilo se přitom k rámcové dohodě německého ministerstva obrany se zbrojní společnost KNDS, což umožnilo snížit jednotkovou cenu tanků. Spolu s takzvanou bohemizací, tedy přizpůsobením tanků potřebám české armády, vyjdou na 34,25 miliardy korun včetně DPH. Dalších pět miliard korun ministerstvo vyčlenilo na inflační a kurzovou rezervu. První tanky Leopard 2A8 by měla česká armáda získat v roce 2028, dodávky jsou plánovány do roku 2031.
Nové zakázky
Ministerstvo obrany by chtělo do konce roku uzavřít smlouvy na opravu osmi letounů L-159, modernizaci infrastruktury letiště Čáslav, modernizaci dvou letadel Airbus A-319 či výstavbu garáží pro novou techniku v Jincích. Čtyři zakázky v celkové hodnotě přes deset miliard korun dnes zástupci ministerstva představili poslancům na výboru pro obranu. Zákonodárci jednohlasně podpořili modernizaci letadel L-159 a Airbus. Další dvě zakázky nezískaly podporu především poslanců nastupující vládní koalice, kterou tvoří hnutí SPD, ANO a Motoristé.
Se zakázkami podle ministryně obrany v demisi Jany Černochové (ODS) počítá rozpočet na rok 2026 a výhledy na roky další. Všechny čtyři projekty jsou připraveny k projednání v kolegiu ministra obrany, následně musí být pro informaci předloženy vládě a poté je možné podepsat smlouvy a začít zakázky realizovat.
Projekty jsou podle Černochové ve finálním bodě a je potřeba dokončit jejich projednání. „Není to nic nestandardního, že se odcházející ministr obrací na novou politickou reprezentaci s realizací akvizičních projektů tak, aby pokračovaly a doběhly do konce,“ uvedla.
Modernizace letiště Čáslav, odkud by měly v budoucnu vzlétat letouny F-35, je podle Černochové nutná bez ohledu na to, jaké letouny bude česká armáda používat. Letiště se podle obrany naposled rekonstruovalo v roce 1978. Nabídková cena zakázky je necelých 6,5 miliardy korun. Stavební práce by se měly podle ministerstva zahájit v březnu 2026, do té doby je potřeba podepsat smlouvu. Dokončení se předpokládá v březnu 2028. „Zpoždění realizace bude mít dopad na připravenost pro výstavbu infrastruktury pro letoun F-35 a dostupnost požadované infrastruktury pro NATO,“ uvedl úřad v materiálu předloženém poslancům.
Oprava osmi letounů L-159 vyjde podle obrany na 1,7 miliardy korun, nezbytná je pro zajištění nepřetržitého výcviku pilotů a tudíž zajištění bezpečnosti vzdušného prostoru. „Nezbytnost zahájení prací na uvedených letounech vychází ze skutečnosti, že první letoun ztrácí svou použitelnost od 1. ledna 2026,“ podotkl úřad. Letouny se budou opravovat od příštího roku do roku 2029.
Nabídková cena na modernizaci dvou letounů Airbus je zhruba 1,2 miliardy korun. Podle končící ministryně je modernizace nezbytná pro další bezproblémový provoz letadel. Smlouvu by měl úřad uzavřít do konce roku, důvodem jsou mimo jiné dodací lhůty materiálu tak, aby dodavatel byl schopen splnit zakázku do požadovaného termínu v říjnu 2027.
Výstavba garáží v Jincích pak podle ministerstva vyjde asi na jednu miliardu korun, nutná je v souvislosti s pořizováním nové techniky. Garáže budou sloužit pro bojová vozidla i kolovou obrněnou techniku. Stavět by se mělo mezi lety 2026 až 2028.
