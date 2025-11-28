Generální ředitelka Finanční správy České republiky Simona Hornochová si při nástupu do funkce v roce 2023 kladla za cíl zlepšit pověst celé instituce. Teď říká, že jí to snad daří.
„Na finančních úřadech je spousta lidí, kteří opravdu tvrdě pracují, jsou velmi vstřícní a pomáhají našim poplatníkům. Nezaslouží si pověst, která se vytvořila někdy kolem roku 2016 nebo 2017," řekla Hornochová v rozhovoru pro pořad Spotlight News.
Právě v tomto období a následujících letech přibylo do českého slovníku slovo "zakleknout", připomíná.
Ve zmíněných letech přitom ministerstvo financí spravovalo hnutí ANO. Nejprve šéfoval resortu předseda hnutí Andrej Babiš, pak v roce 2017 jen sedm měsíců Ivan Pilný a následně až do roku 2021 vedla ministerstvo financí Alena Schillerová.
"Byla to situace, kdy nastala určitá fáze represe místo klientského přístupu a pomoci poplatníkům," dodala Hornochová.
Tentokrát prý podobný přístup nehrozí. A to i navzdory tomu, že nová vláda pod taktovkou hnutí ANO slibuje vybírat víc peněz na daních.
Pro případy, kdy někdo skutečně daně platit nechce a podvádí, je samozřejmě potřeba mít k dispozici odpovídající invazivní nástroje. "Nemůžeme je ale nadužívat," konstatuje Hornochová. V konstelaci, která v minulosti nastala, byla ztráta pověsti úřadu velmi snadná, dodává.
