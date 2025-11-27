Jde o poměrně běžnou roztržitost. Zákazník si objedná balíček z e-shopu, ale pak na něj zapomene nebo si nákup rozmyslí, a zásilku tím pádem nepřevezme. Jenže si v tom momentě neuvědomuje důležitou věc. Uzavřel totiž předtím platnou kupní smlouvu, která předpokládá převzetí balíčku. Podle spotřebitelské organizace dTest přibývá obchodů, které pak vymáhají náklady na skladné ve výši až několik tisíc korun. Co se s tím dá dělat?
Co se dočtete dál
- Co čekat a dělat v případě, když si nevyzvednete objednaný balík.
- Na co si dát v období Vánoc a Black Friday pozor.
