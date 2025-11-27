Jde o poměrně běžnou roztržitost. Zákazník si objedná balíček z e-shopu, ale pak na něj zapomene nebo si nákup rozmyslí, a zásilku tím pádem nepřevezme. Jenže si v tom momentě neuvědomuje důležitou věc. Uzavřel totiž předtím platnou kupní smlouvu, která předpokládá převzetí balíčku. Podle spotřebitelské organizace dTest přibývá obchodů, které pak vymáhají náklady na skladné ve výši až několik tisíc korun. Co se s tím dá dělat?

Zbývá vám ještě 80 % článku

Co se dočtete dál

  • Co čekat a dělat v případě, když si nevyzvednete objednaný balík.
  • Na co si dát v období Vánoc a Black Friday pozor.
První 2 měsíce předplatného za 40 Kč
  • První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
  • Možnost kdykoliv zrušit
  • Odemykejte obsah pro přátele
  • Všechny články v audioverzi + playlist
Předplatit za 40 Kč
Máte již předplatné?
Přihlásit se

Zajímají vás další kvalitní články z Hospodářských novin? Výběr těch nejúspěšnějších posíláme každý všední den večer v našem newsletteru 7 v SEDM, který si můžete zdarma přihlásit.