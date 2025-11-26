Před automobilovou nehodou, která ji před téměř dvaceti lety paralyzovala od krku dolů, Američanka Nancy Smithová ráda hrála na klavír. Neurologové jí přesto díky novým technologiím umožnili, aby se svému koníčku alespoň v omezené míře mohla věnovat i dnes. A to pomocí implantátů v hlavě, které dokážou číst a analyzovat její mozkovou aktivitu. Když si představuje, že mačká klávesy na obrazovce, přístroj dokáže „přeložit“ její myšlenky pro počítač a klávesy skutečně rozeznít.
Co se dočtete dál
- Jak vědci dospěli k objevu, díky kterým mozkové implantáty dokážou přečíst myšlenky, než si je mozek uvědomí.
- Jaké dopady může objev mít pro ochrnuté lidi.
- Jaké kontroverze objev vyvolal.
