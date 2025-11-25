Největší hrozbou pro bezpečnost České republiky zůstává Rusko a jeho současná politika, řekl v úvodu úterního velitelského shromáždění české armády náčelník generálního štábu Karel Řehka. Rusko je stále nevyzpytatelnější a agresivnější a zkouší, kam až může zajít, doplnil Řehka. Označil za pravděpodobné, že jde o jeho poslední plánovací velitelské shromáždění ve funkci.
Armáda se podle Řehky tvoří proto, aby válka nikdy nebyla. S Ruskem se nejde domluvit u piva, ale jen z pozice síly, zdůraznil. „Hrozba ze strany Ruska narůstá, všichni vojáci v naší armádě musí být připraveni na boj, mít a znát svůj operační úkol. Příprava na válku je kontinuální a nikdy nekončící proces. Připravenost na nejhorší scénář je to, proč si nás společnost platí,“ uvedl.
Vojáci podle Řehky musí trávit víc času na cvičištích a střelnicích. „Méně na různých poradách, prezentacích a školeních a v zajetí byrokracie. Musíme cvičit a žít tak, jak bychom v reálu i bojovali,“ uvedl. Doplnil, že každá chvíle strávená jinak než prací na lepší bojové připravenosti, je mrháním zdrojů a ztrátou času.
Na to, jak je ruská hrozba blízko, zbrojíme v Evropě moc pomalu, říká expert, který napsal scénář porážky aliance
Řehka ve velmi kritickém projevu varoval především před byrokracií a pomalými procesy v české armádě, které se navíc neadaptují na současné potřeby. Do konce ledna bude chtít po svých podřízených konkrétní plány na zjednodušení procesů v jejich oblasti. „Podmínky vytvářené armádě nám vůbec nenahrávají, včetně současné organizační kultury, a to i na ministerstvu obrany. To je ale prostá realita, my se s ní musíme poprat,“ uvedl.
Až se bude lámat chleba, občané se nebudou ptát, kdo armádě házel klacky pod nohy, řekl Řehka. Budou se ptát, co armáda dělala pro bezpečí, dodal. „Vlády a ministři přicházejí a odcházejí, armáda zůstává. Jediní, komu skládáme účty, je naše vlast a vlajka, kterou nosíme na rameni. Nikdo z nás nenosí uniformu, aby byl loajální komukoliv jinému než naší zemi,“ konstatoval.
Armáda podle Řehky potřebuje funkční operační stupeň velení a řízení. Objektivně se modernizuje, ale systém je stále pomalý. „Musíme si připustit, že technologie se mění rychleji, než my dokážeme schválit powerpointovou prezentaci,“ uvedl. Na bojišti na Ukrajině se mění technologie každý měsíc. „My plánujeme drony na rok 2027, ale v té době budou dnešní drony již muzejní kusy,“ varoval.
Řehka vojákům řekl, že je často vyzývá k iniciativě. „A přitom vím, že iniciativa je i v resortu ministerstva obrany často trestána, nebo dokonce kriminalizována,“ řekl. Ubezpečil, že z jeho úrovně žádná kriminalizace iniciativy není a nebude.
Armáda potřebuje experimentovat, udělovat výjimky, když do dává smysl. Systém je přitom pomalý a jede podle pravidel hlubokého míru, řekl Řehka. Za inspiraci v pružné modernizaci označil Polsko, Nizozemsko či Dánsko. V Česku se naopak procesy nijak nezměnily, chybí i jednoduchý kontakt s obranným průmyslem. Příští rok pokládá za rozhodující.
