Prestižní soutěž IT SPY již šestnáctým rokem vyhledává nejlepší diplomové práce v oblasti informačních technologií. Letos ambasadoři soutěže přihlásili 58 nejlepších projektů z více než 1400 diplomových prací, které byly obhájeny na předních českých a slovenských univerzitách. Slavnostním vyhlášením vítězů ve středu 19. listopadu 2025 provede moderátor a publicista zaměřený na moderní technologie a využití umělé inteligence Miloš Čermák.
Přenos z Refektáře Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy můžete sledovat od 18:00.
Osm finalistů v boji o titul nejlepší IT diplomové práce
Do finále letošního ročníku odborné soutěže IT SPY 2025 postoupilo osm nejúspěšnějších projektů.
Cílem projektu je podpořit talentované studenty, pomoci jim v kariéře a upozornit na inovativní projekty a myšlenky, které přinášejí mladí lidé v rámci svého studia. Kvalita soutěžních prací je posuzována akademickou porotou z pohledu rešerše, výzkumu, vyhodnocení řešení a realizace. Z hlediska přínosu pro obor IT projekty hodnotí také spoluorganizátor soutěže, přední software house Profinit.
Kdo se stane vítězem roku 2025?
Na slavnostním vyhlášení zazní jména autorů tří nejlepších diplomových prací obhájených v letošním roce, stejně jako jméno vítěze Ceny veřejnosti. Lákavé jsou i ceny v kategoriích vyhlašovaných hlavními partnery – Magenta Award for Excellence in IT a Raiffeisenbank AI cena, kde na vítěze čekají hodnotné odměny. Absolutní vítěz obdrží od organizátora soutěže, předního softwarového domu Profinit, finanční odměnu ve výši 2000 eur na další rozvoj svého projektu.
Soutěž se koná pod záštitou prezidenta České republiky, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Ministerstva průmyslu a obchodu ČR, Ministerstva práce a sociálních věcí ČR, Ministerstva školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR, Hospodářské komory ČR, Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost a organizace KInIT.
Soutěž podporují partneři: Raiffeisenbank, T-Mobile, Počítačová škola Gopas, Global Assistance.
Soutěž organizují české a slovenské univerzity, Czech and Slovak ACM Chapters (acm.org) a přední český software house Profinit.
Zajímá vás více? Sledujte web soutěže www.itspy.cz a sociální sítě facebook.com/soutezitspy, kde najdete všechny aktuální informace a výsledky.
