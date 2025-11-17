Říká se, že lidé ve volbách hlasují svými peněženkami. Při pohledu na to, co Čechy trápí podle jejich vlastního názoru nejvíc, nebude toto rčení daleko od pravdy. Když se autoři celoevropského průzkumu Eurobarometr ptali obyvatel sedmadvacítky, kterým dvěma největším problémům čelí jejich země, Češi častěji než další národy zmiňovali právě ekonomické potíže: rostoucí ceny, ekonomickou situaci jako celek, státní dluh či bydlení. Naopak spokojenější než ostatní Evropané byli s mírou nezaměstnanosti, kvalitou školství či kriminalitou.
Co se dočtete dál
- Co tížilo Čechy před dvaceti lety a co je naopak tíží dnes?
- Proč dlouhodobě nedůvěřují politikům?
- Proč je důvěra Čechů v unii skoro nejnižší v Evropě? A měli ji vůbec někdy rádi?
- První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Všechny články v audioverzi + playlist
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.