V nové koalici panuje podle šéfa Motoristů Petra Macinky a předsedy SPD Tomia Okamury shoda na tom, že se k programovému prohlášení vlády vracet nebude a nebude jej upravovat podle požadavků prezidenta Petra Pavla. Macinka a Okamura to řekli novinářům po čtvrtečním jednání koaliční rady ANO, SPD a Motoristů.

„Pro nás není přijatelné, abychom upravovali naše programové prohlášení na základě námitek pana prezidenta,“ uvedl po jednání Okamura.

Pavel ve středu požádal předsedu ANO o doplnění programového prohlášení vznikající koalice o postoj vlády k ruské válce proti Ukrajině, zahrnutí závazku plnění spojeneckých povinností v Severoatlantické alianci (NATO) a navyšování obranných výdajů.

