Od počátku října má Česká advokátní komora nového předsedu, tedy předsedkyni. Roberta Němce po čtyřech letech vystřídala Monika Novotná. Ta jako jednu z výzev oboru vidí nutnost reagovat na zdokonalování umělé inteligence. Toho, že by to nějak ohrozilo práci advokátů, se ale nebojí. „Když chybu ve smlouvě udělá AI, za nic neručí. Advokát ano,“ říká v rozhovoru pro HN.
V jakém stavu je advokacie v Česku?
Jiné je to ve velkých městech a jiné v regionech. Ve velkých městech je advokacie poměrně spokojená a úspěšná a advokáti v nich mají možnost celkem slušně žít. A současně klienti mají možnost si vybrat takového, jakého potřebují.
V regionech to někdy bývá tristní, protože odborníci se stěhují za lepšími ekonomickými podmínkami do velkých měst a i třeba advokáta je tam obtížné sehnat. Hrozí, že lidé, než aby za ním cestovali někam daleko, raději se obejdou bez právní služby, a můžou tím pádem být i poškozeni.
Co s tím?
Kolegyně Pavla Krejčí nyní navrhla, a mně se to líbí, projekt Advokáti do obcí. Vyzvali bychom kolegy z toho konkrétního regionu nebo kraje, ať si udělají na obecních úřadech dny, kdy tam budou poskytovat krátké bezplatné právní rady. Tím se právo přiblíží klientům a současně by měl klient i větší šanci advokáta oslovit.
To znamená, že základní rady budou zdarma, a když někdo bude chtít více, tak si je objedná, zaplatí?
