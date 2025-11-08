Sjezd znovu zvolil prezidentem České lékařské komory (ČLK) Milana Kubka, který ji vede 19 let. Ve druhém kole volby neuspěl Zdeněk Mrozek, který vede vědeckou radu komory. Z prvního kola nepostoupil Jan Přáda, který byl dosud viceprezidentem ČLK. Sobotní sjezd organizace, jejímiž členy je povinně přes 60 tisíc lékařů, bude volit také viceprezidenta a předsednictvo.
Přáda se na dnešním sjezdu vzdal svého postu viceprezidenta, do kterého byl zvolen v roce 2023 poté, co vedl protest mladých lékařů proti nadměrnému množství přesčasů. "Pokud vím, že nejsem schopen být dobrým viceprezidentem daného prezidenta, tak mu nechci házet klacky po nohy," řekl před volbou Přáda. Kubek získal ve druhém kole volby 177 hlasů, Mrozek 146.
Připravujeme podrobnosti.
