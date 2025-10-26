Šéf strany Motoristé sobě Petr Macinka, který je adeptem na funkci ministra životního prostředí, je přesvědčený o tom, že rozhodnutí o vyhlášení chráněné krajinné oblasti (CHKO) Soutok je nutné přehodnotit a zrušit. Napsal to v odpovědi na otevřený dopis jihomoravského hejtmana Jana Grolicha (KDU-ČSL), který zdůrazňoval význam CHKO.
Hejtman Grolich ve svém dopise z 15. října akcentoval význam CHKO, podporu kraje a vyzval Macinku, aby se na Soutoku přímo setkali. Na tuto výzvu Macinka v dopise nereagoval.
Macinka mimo jiné argumentuje tím, že ochrana území je již dostatečně zajištěna, Lesy ČR hospodaří podle plánů schválených orgány ochrany přírody. Dále uvedl, že území je součástí sítě Natura 2000. Oblast je podle něj chráněna i podle Ramsarské úmluvy. Rozporuje to ministr životního prostředí Petr Hladík (KDU-ČSL).
„Ramsarská úmluva není ochranou území. Ta naopak říká, že se jedná o cenný biotop, který si ochranu zaslouží,“ řekl Hladík ČTK. Dodal, že uvedená úmluva nemá žádný dopad do českého právního řádu. „Proto jsme CHKO vytvořili a vyhlásili,“ řekl Hladík.
CHKO Soutok existuje od letošního 1. července a je velkoplošnou ochranou nejjižnějšího cípu jižní Moravy se zachovalými lužními lesy. Za vznik CHKO se postavila řada odborníků z různých přírodovědných oborů. Část místních obyvatel však byla proti. Městský soud v Praze evidoval kvůli vyhlášení CHKO tři desítky žalob, většinu už jich zamítl.
Právě 15. října zástupce ministerstva životního prostředí u soudu uvedl, že jich bylo již 26 a v ten den soud zamítl i žalobu Obory Obelisk. Oboru vlastní spolumajitel firmy Alcagroup František Fabičovic, který je jedním z odpůrců CHKO. Deník N uvedl, že Fabičovič je jedním ze sponzorů Motoristů, letos v dubnu jim poslal milion korun. Fabičovič v květnu v rozhovoru pro Seznam Zprávy řekl, že dar straně souvisel s přátelskými vztahy s Macinkovým otcem.
Macinka v dopise dále napsal, že „nebyly zveřejněny komplexní odborné podklady, které by odůvodnily potřebu vyšší úrovně ochrany formou CHKO. Z dostupných informací nevyplývá, že by vyhlášení předcházelo komplexní ekologické hodnocení, které by bylo relevantní k předmětu ochrany. Podklady se soustředily převážně na socioekonomické aspekty“. Podle Hladíka to není pravda a vzniku předcházely jak odborné analýzy týkající se přírody, tak právní analýzy.
Vidle do toho nikdo neházel, ale kompromisy jsme hledat museli, popsal Havlíček koaliční jednání
Grolich v dopise Macinkovi uvedl, že „CHKO není projekt namířený proti lidem, ale naopak má sloužit jako nástroj, jak uchovat unikátní přírodní i kulturní hodnoty oblasti“. CHKO má podle něj umožnit, aby pokračoval vztah člověka a přírody udržitelným způsobem a přinesl regionu dlouhodobé benefity, včetně podpory turismu, rozvoje obcí a lepší koordinace hospodaření.
Hladík již dříve řekl, že CHKO je možné zrušit pouze ze dvou důvodů. Pokud zanikne předmět ochrany, nebo kvůli bezpečnosti Česka.
„Ještě nikdy se například nestalo, aby někdo chtěl rušit chráněnou krajinnou oblast (CHKO), nepokračovat v ochraně přírody či ji snižovat. Máme špičkové odborníky, kteří svým oborům rozumí, a pan Macinka na ně pouští hrůzu. Já se těchto odborníků musím zastat. Nechápu, jak člověk s programem destrukce životního prostředí chce být ministrem životního prostředí,“ uvedl ministr Hladík již dříve v rozhovoru pro HN.
