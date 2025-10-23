Končící premiér Petr Fiala (ODS) by měl podle Andreje Babiše (ANO) použít právo veta a zablokovat chystaný evropský cíl na snížení emisí do roku 2040. „Chtěl bych vyzvat pana premiéra, aby to odmítl, aby se zachoval jako chlap a člověk, kterému záleží na budoucnosti naší země,“ prohlásil Babiš. Fiala podle něj musí veto uplatnit na čtvrteční Evropské radě, tedy summitu lídrů zemí Evropské unie v Bruselu. Jeho jednání by se mohla protáhnout až do páteční noci.
Babiš plánované cíle na snížení emisí označuje za „zelený fanatismus“. Nyní jde o to, o kolik sníží státy EU své emise do roku 2040. Evropská komise nedávno navrhla, aby to bylo o 90 procent oproti roku 1990. Podle Babiše nedává smysl, aby země unie řešily klima na tak dlouhou dobu dopředu. „Otázka je, proč teď, 15 let dopředu,“ uvedl Babiš, který se podle všeho opět stane premiérem.
Babiš ale ve skutečnosti protestuje proti něčemu, co sám podpořil. Právě i v důsledku kroků jeho minulé vlády, která byla v úřadu do roku 2021, nyní státy EU musí zmiňovaný cíl na snížení emisí do roku 2040 řešit. A stejně tak to byl Babiš, kdo se podílel na tom, že český premiér nyní tento cíl nemůže vetovat. Bez ohledu na to, jestli jím je Fiala nebo někdo jiný.
