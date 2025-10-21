V rámci festivalu Czech Space Week se 21. října 2025 koná tisková konference, na které budou poprvé detailně představeny české vědecké a technologické experimenty, jež prošly výběrem Evropské kosmické agentury (ESA) a doporučením české strany pro realizaci na Mezinárodní vesmírné stanici (ISS). Zaměřují se mimo jiné na výzkum rakoviny a imunitního systému v mikrogravitaci, testování nanorobotů ve vesmíru, biochemické procesy či nové materiálové technologie.
Na tiskové konferenci budou poprvé představeny projekty a týmy, které se zapojí do mise Aleše Svobody na Mezinárodní vesmírné stanici (ISS). Přenos z Lichtenštejnského paláce můžete sledovat od 13:00.
Účastníci:
Martin Kupka, ministr dopravy ČR
Ondřej Rohlík, delegát ČR do programové rady ESA pro pilotované lety, mikrogravitaci a průzkum vesmíru
Simon Challis, manažer misí ESA na ISS
Aleš Svoboda, český astronaut ve výcviku
Zúčastní se také vedoucí jednotlivých experimentů – mezi nimi prof. Martin Pumera, prof. Radek Martinek, Iva Ambrožová, Klára Hlouchová, Tomáš Moravec či Jan Spratek.
Vesmírný průmysl raketově roste. Na burzách přibývají nové společnosti, vydělat se dá i na aktivitách SpaceX
Po tiskové konferenci naváže program, během něhož se představí všechny týmy s krátkými prezentacemi svých projektů.
Prezentační blok v rámci Czech Space Week 2025, kde vědci a inženýři představují české experimenty, které Evropská kosmická agentura (ESA) doporučila k realizaci na Mezinárodní vesmírné stanici (ISS), sledujte od 14:00.
Česká věda a technologie míří na Mezinárodní vesmírnou stanici (ISS)
V krátkých desetiminutových vystoupeních přiblíží týmy projekty z oblasti biologie, fyziky, technologií i psychologie člověka ve vesmíru. Program nabídne jedinečný pohled do zákulisí příprav české mise na ISS a ukáže, jak může domácí výzkum přispět k rozvoji medicíny, biotechnologií, robotiky i vzdělávání.
Program navazuje na tiskovou konferenci a je součástí festivalu Czech Space Week 2025, největšího festivalu kosmických aktivit v České republice.
Česká věda a technologie míří na Mezinárodní vesmírnou stanici (ISS)
