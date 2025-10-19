Izraelská armáda podnikla novou vlnu úderů na jihu Pásma Gazy namířených proti cílům spojeným s Hamásem, podle svého vyjádření tak reagovala na hrubé porušení křehkého příměří z nedělního rána. Izrael také do odvolání zastavil přísun humanitární pomoci do Pásma Gazy, informují světové tiskové agentury citující nejmenovaný izraelský bezpečnostní zdroj.
Izraelský premiér Benjamin Netanjahu předtím armádě nařídil, aby tvrdě zasáhla proti "teroristickým cílům" v Pásmu Gazy. Podle izraelských médií tak učinil poté, co armáda už dopoledne zaútočila v oblasti Rafáhu v odvetě za palbu palestinských ozbrojenců. Hamás ovšem svůj podíl na incidentu v Rafáhu popřel.
Jedním z terčů odpoledních úderů se stal systém tunelů, které Hamás dříve používal k zadržování izraelských rukojmích, napsal server The Times of Israel s odvoláním na armádní zdroj. Palestinská média zveřejnila snímek, který podle nich zachycuje rozsáhlé údery v oblasti města Chán Júnis na jihu pásma. Také reportér agentury AFP informoval o úderech ve východní části Chán Júnisu.
Tři (vybrané) důvody, proč Gaza nemá vyhráno, ale šance tu je. A proč mír musí vynutit USA, když se k tomu domácí nemají
Možnost dalších úderů v reakci na porušení příměří ze strany Hamásu v neděli už dříve naznačil nejmenovaný představitel armády. Ten v online brífinku s novináři podle agentur Reuters a AFP hovořil o nejméně třech dnešních incidentech, při nichž údajně příslušníci Hamásu stříleli na izraelské jednotky za "žlutou linií", kam se izraelské síly stáhly v rámci dohody o příměří. Vedle Rafáhu se podle něj jeden z těchto incidentů odehrál ve městě Bajt Lahíja na severu Pásma Gazy.
Nedělní střety a vzdušné údery v Pásmu Gazy představují nejvážnější eskalaci násilí od 10. října, kdy začalo platit příměří mezi Izraelem a Hamásem uzavřené na základě první fáze mírového plánu amerického prezidenta Donalda Trumpa. Agentura AFP s odvoláním na mluvčího úřadu civilní obrany v Gaze napsala, že při nedělních izraelských úderech zahynulo v pásmu 15 Palestinců.
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.
Tento článek máteje zdarma. Když si předplatíte HN, budete moci číst všechny naše články nejen na vašem aktuálním připojení. Vaše předplatné brzy skončí. Předplaťte si HN a můžete i nadále číst všechny naše články. Nyní první 2 měsíce jen za 40 Kč.
- Veškerý obsah HN.cz
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Ukládejte si články na později
- Všechny články v audioverzi + playlist