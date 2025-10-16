Národní centrála proti organizovanému zločinu (NCOZ) obvinila sedm lidí z krácení DPH při obchodech s elektronikou. Vyčíslená škoda – přes 4,7 miliardy korun – je nejvyšší v historii tohoto policejního útvaru. ČTK o tom informoval mluvčí centrály Jaroslav Ibehej. Stíhaným lidem hrozí v případě prokázání viny pět až deset let vězení.
Obviněná skupina podle vyšetřovatelů dlouhodobě dovážela elektroniku do Evropské unie prostřednictvím firem sídlících v Česku, a to zejména z USA, Spojených arabských emirátů a Hongkongu. Firmy následně deklarovaly dodávky zboží společnostem se sídly v Polsku, Maďarsku a na Slovensku. Centrála tvrdí, že tyto zahraniční společnosti ve skutečnosti nevykonávaly žádnou činnost, zboží nepřevzaly ani za něj nezaplatily. Elektronika mířila k jiným odběratelům, které policie zatím neustanovila.
Policejní zásah se uskutečnil v pondělí. „Došlo k zadržení deseti osob, z nichž sedm bylo obviněno ze spáchání zvlášť závažného zločinu zkrácení daně, poplatku a podobné povinné platby. Šest osob bylo dne 15. října 2025 vzato do vazby,“ shrnul Ibehej.
Na asijské gangy jsme krátcí. Bez změny v EU žádnou DPH z čínského zboží nevybereme, říká náměstek NCOZ
NCOZ na případu s krycím názvem Záblesk spolupracovala s Úřadem evropského veřejného žalobce (EPPO) a s Finančním analytickým úřadem (FAÚ). Při razii provedla 19 domovních prohlídek. „Souběžně probíhaly obdobné úkony v Polsku ve spolupráci s EPPO Katovice a také na území Slovenska,“ zmínil mluvčí. Policie zajistila majetek v hodnotě 42 milionů korun.
