Prezident Petr Pavel by považoval za solidní nenechávat debatu o rozpočtu na příští rok na pozdější dobu. V souvislosti se sporem mezi končící vládou a hnutím ANO jako vítězem sněmovních voleb upozornil na riziko rozpočtového provizoria. Předseda hnutí ANO Andrej Babiš ve středu uvedl, že vláda Petra Fialy (ODS) poruší zákon a může způsobit škody, pokud opakovaně nepředloží návrh státního rozpočtu na příští rok. Podle Fialy má nová koalice prostor sestavit si vlastní rozpočet, jaký považuje za správný.
„Vnímal bych jako solidní, aby o tom rozpočtu, pokud se v něm objeví závažné problémy, a od ekonomů, kterých si vážím, slyším, že to tak je, aby se o tom návrhu jednalo,“ uvedl prezident v Lounech, které navštívil při své cestě po Ústeckém kraji. Doplnil, že čím déle bude debata odkládána, tím větší bude riziko rozpočtového provizoria.
Rezignace, nebo špatné svědomí? Tím, že vláda už na rozpočet kašle, ukazuje koalice slabost, která se jí vymstí
Vláda na konci září poslala do Sněmovny návrh rozpočtu se schodkem 286 miliard korun. Mezitím ale skončilo volební období, nová Sněmovna se návrhem už nemůže zabývat. Pokud nechce vláda pracovat a rozpočet předložit znovu, Babiš důrazně požádal, aby vznikající kabinet mohl rozpočet řešit s vrchním ředitelem rozpočtové sekce ministerstva financí Karlem Tyllem. „Žádný zákon o rozpočtové odpovědnosti měnit nebudeme, nebudeme měnit ani schodek,“ uvedl Babiš. Současná vláda nevidí k opětovnému předložení návrhu rozpočtu důvod, když s ním formující se nová koalice nesouhlasí. Tvrdí, že projednávání rozpočtu by se tím neurychlilo, protože budoucí vláda by stejně chtěla návrh zásadně přepracovat.
Podle lídrů ANO je velmi pravděpodobné, že Česko příští rok zahájí v rozpočtovém provizoriu, protože se do konce roku státní rozpočet projednat nepodaří. V takové situaci by byl měsíční limit výdajů stanoven na jednu dvanáctinu celkových ročních výdajů letošního roku. Země byla naposledy v rozpočtovém provizoriu na počátku roku 2022, kdy nově vzniklá Fialova vláda nepřijala návrh rozpočtu předchozího Babišova kabinetu a vypracovala si vlastní. Provizorium tehdy trvalo do března.
