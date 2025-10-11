Do města Gaza se od pátečního vyhlášení příměří vrátilo již více než 500 tisíc lidí. V sobotu to podle agentury AFP uvedl mluvčí civilní obrany v Pásmu Gazy Mahmúd Basal. V posledních 24 hodinách civilní obrana nalezla v sutinách 135 těl obětí dřívějších izraelských úderů, napsala v sobotu agentura WAFA s tím, že přibližně 9500 osob je v Pásmu Gazy nadále pohřešováno.

Předpokládá se, že většina z nich je pohřbena v sutinách. Od začátku války v říjnu 2023 zahynulo v Pásmu Gazy podle tamního ministerstva zdravotnictví, které je pod kontrolou teroristického hnutí Hamás, více než 67 tisíc lidí.

„Všechno bylo zničeno. Všude byly sutiny a zbytky věcí, které jsem ani nedokázala rozpoznat, a také nevybuchlá munice," řekla v sobotu stanici BBC zdravotní sestra Haná, která se v pátek pokusila vrátit do čtvrti, kde dříve bydlela. „Nemyslím si, že tam lidé mohou žít. Jen se přišli podívat na své domy, zda ještě stojí nebo ne,“ dodala Haná.

V posledních měsících izraelská armáda opakovaně vyzývala obyvatele města Gaza, aby odešli na jih Pásma Gazy, neboť armáda zahájila postupnou ofenzivu. V průběhu války se muselo nuceně přesídlit až 90 procent obyvatel pásma, mnozí z nich i vícekrát.

Americký prezident Donald Trump v noci na čtvrtek oznámil, že Izrael a Hamás souhlasily s první fází jeho mírového plánu, která počítá se zastavením bojů, předáním všech rukojmích držených v Pásmu Gazy, částečným stažením izraelských jednotek a navýšením přísunu humanitární pomoci do pásma. Příměří vstoupilo v platnost v pátek v poledne místního času (11:00 SELČ) poté, co ho po souhlasu izraelské vlády oznámila armáda.

Válka v Pásmu Gazy vypukla v říjnu 2023, kdy Izrael zahájil vojenskou ofenzivu v reakci na rozsáhlý teroristický útok hnutí Hamás a jeho spojenců, při němž ozbrojenci na jihu Izraele zabili na 1200 lidí a dalších 251 unesli jako rukojmí. Na podzim 2023 a letos v lednu a v únoru byla velká část rukojmí propuštěna výměnou za palestinské vězně při dvou příměřích. Nyní je v pásmu 48 rukojmích, z nichž asi jen 20 je stále naživu.

Podle údajů tamního ministerstva zdravotnictví ovládaného Hamásem bylo od začátku války při izraelských útocích v Pásmu Gazy zabito nejméně 67.682 Palestinců a dalších 170.033 jich bylo zraněno, uvedla agentura WAFA. OSN tyto statistiky, které nerozlišují mezi civilisty a ozbrojenci, považuje za spolehlivé.

Tento článek máteje zdarma. Když si předplatíte HN, budete moci číst všechny naše články nejen na vašem aktuálním připojení. Vaše předplatné brzy skončí. Předplaťte si HN a můžete i nadále číst všechny naše články. Nyní první 2 měsíce jen za 40 Kč.

  • Veškerý obsah HN.cz
  • Možnost kdykoliv zrušit
  • Odemykejte obsah pro přátele
  • Ukládejte si články na později
  • Všechny články v audioverzi + playlist
za 40 Kč nebo za 80 Kč
Navíc mobilní aplikace
a web bez reklam