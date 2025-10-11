Do města Gaza se od pátečního vyhlášení příměří vrátilo již více než 500 tisíc lidí. V sobotu to podle agentury AFP uvedl mluvčí civilní obrany v Pásmu Gazy Mahmúd Basal. V posledních 24 hodinách civilní obrana nalezla v sutinách 135 těl obětí dřívějších izraelských úderů, napsala v sobotu agentura WAFA s tím, že přibližně 9500 osob je v Pásmu Gazy nadále pohřešováno.
Předpokládá se, že většina z nich je pohřbena v sutinách. Od začátku války v říjnu 2023 zahynulo v Pásmu Gazy podle tamního ministerstva zdravotnictví, které je pod kontrolou teroristického hnutí Hamás, více než 67 tisíc lidí.
„Všechno bylo zničeno. Všude byly sutiny a zbytky věcí, které jsem ani nedokázala rozpoznat, a také nevybuchlá munice," řekla v sobotu stanici BBC zdravotní sestra Haná, která se v pátek pokusila vrátit do čtvrti, kde dříve bydlela. „Nemyslím si, že tam lidé mohou žít. Jen se přišli podívat na své domy, zda ještě stojí nebo ne,“ dodala Haná.
Gaza má mimořádnou šanci na mír. Rodiny izraelských rukojmí čekají návrat blízkých. V ulicích se slaví
V posledních měsících izraelská armáda opakovaně vyzývala obyvatele města Gaza, aby odešli na jih Pásma Gazy, neboť armáda zahájila postupnou ofenzivu. V průběhu války se muselo nuceně přesídlit až 90 procent obyvatel pásma, mnozí z nich i vícekrát.
Americký prezident Donald Trump v noci na čtvrtek oznámil, že Izrael a Hamás souhlasily s první fází jeho mírového plánu, která počítá se zastavením bojů, předáním všech rukojmích držených v Pásmu Gazy, částečným stažením izraelských jednotek a navýšením přísunu humanitární pomoci do pásma. Příměří vstoupilo v platnost v pátek v poledne místního času (11:00 SELČ) poté, co ho po souhlasu izraelské vlády oznámila armáda.
Válka v Pásmu Gazy vypukla v říjnu 2023, kdy Izrael zahájil vojenskou ofenzivu v reakci na rozsáhlý teroristický útok hnutí Hamás a jeho spojenců, při němž ozbrojenci na jihu Izraele zabili na 1200 lidí a dalších 251 unesli jako rukojmí. Na podzim 2023 a letos v lednu a v únoru byla velká část rukojmí propuštěna výměnou za palestinské vězně při dvou příměřích. Nyní je v pásmu 48 rukojmích, z nichž asi jen 20 je stále naživu.
Podle údajů tamního ministerstva zdravotnictví ovládaného Hamásem bylo od začátku války při izraelských útocích v Pásmu Gazy zabito nejméně 67.682 Palestinců a dalších 170.033 jich bylo zraněno, uvedla agentura WAFA. OSN tyto statistiky, které nerozlišují mezi civilisty a ozbrojenci, považuje za spolehlivé.
