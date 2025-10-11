Akcie ve Spojených státech v pátek prudce oslabily v reakci na pohrůžku amerického prezidenta Donalda Trumpa, že přikročí k masivnímu zvýšení cel na dovoz z Číny. Dow Jonesův index, který zahrnuje akcie 30 předních amerických podniků, v pátek ztratil 1,90 procenta a uzavřel na 45.479,60 bodu. Širší index S&P 500 klesl o 2,71 procenta na 6552,51 bodu a index Nasdaq Composite, v němž je zastoupeno mnoho firem z odvětví vyspělých technologií, se propadl dokonce o 3,56 procenta na 22.204,43 bodu. Indexy S&P 500 a Nasdaq tak vykázaly nejvýraznější jednodenní pokles od letošního dubna, napsala agentura Reuters.
Trump pohrůžkou reagoval na čtvrteční oznámení Číny, že rozšíří omezení vývozu v odvětví kovů vzácných zemin. "Znovu tak zaskočil trh a vyvolal na něm další otázky," uvedl analytik Robert Pavlik ze společnosti Dakota Wealth.
Obnovený vzestup obchodního napětí mezi Spojenými státy a Čínou by podle agentury Reuters mohl podkopat růst světové ekonomiky a negativně ovlivnit americké podniky, které se již nyní potýkají se zvýšenými náklady. „Konečně jsme překonali nejhorší obavy ohledně cel a najednou čelíme další vlně těchto obav,“ uvedl analytik Steve Sosnick ze společnosti Interactive Brokers.
Akcie amerického výrobce čipů Qualcomm oslabily o více než sedm procent po zprávě, že Čína zahájila antimonopolní vyšetřování podniku. Čínský státní úřad pro regulaci trhu dnes uvedl, že Qualcomm je podezřelý z porušení čínských antimonopolních zákonů v souvislosti s převzetím izraelské společnosti Autotalks.
Pád se projevil také na kryptoměnových trzích. Například největší kryptoměnu světa bitcoin, která se během pátku obchodovala za víc jak 122 tisíc amerických dolarů, bylo možné v jednu chvíli během noci z pátku na sobotu pořídit za méně jak 105 tisíc dolarů. Alternativní digitální měny jako XRP nebo Solana pak pocítily ještě větší propad, během pár hodin o až o 30 procent.
Na devizovém trhu americký dolar po Trumpových výrocích oslaboval. Euro si vůči dolaru kolem 22:00 středoevropského letního času připisovalo zhruba 0,4 procenta, vrátilo se tak nad hranici 1,16 USD. Za celý týden však ztrácelo více než procento, a to zejména kvůli politické nejistotě ve Francii.
Euro tlačí dolů rovněž nepříznivé údaje o vývoji německé ekonomiky. „Data z Německa nejsou dobrá. Domnívám se, že euro je tak zranitelnější zprávami z Francie,“ uvedla analytička Jane Foleyová z firmy Rabobank.
