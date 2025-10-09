Počet kybernetických útoků rok od roku roste. Podle dat České bankovní asociace bylo k červnu 2025 napadeno 44 025 klientů bank a celkové škody dosáhly 885,9 milionu korun. Ve srovnání se stejným obdobím loňského roku to představuje nárůst o 19 procent. Sledujte diskusi zástupců finančního sektoru na kanálech ČTK a v dalších médiích.
Rostoucí počet útoků ukazuje, že vedle zavádění technických opatření je nezbytná i osvěta a sdílení zkušeností. Proto se ve čtvrtek 9. října 2025 od 10:00 setkají v PressCentru ČTK odborníci z finančního sektoru na debatě u kulatého stolu, který pořádá BNP Paribas Cardif Pojišťovna. Diskutovat se bude nejen nad aktuálními daty z jednotlivých institucí, ale také nad nejnovějšími praktikami podvodníků a možnostmi, jak se proti nim co nejúčinněji bránit – jak z pohledu jednotlivců, tak i celého systému.
Experti přišli na způsob, jak vyšachovat internetové podvodníky. Vítají ho banky i policie
Účastníci debaty:
Martin Steiner, obchodní ředitel a místopředseda představenstva, BNP Paribas Cardif Pojišťovna
Robert Chrištof, generální ředitel, mBank
Aleš Černý, ředitel řízení retailových rizik, Air Bank
Michal Března, odborník na kyberbezpečnost a regionální lídr pro trhy střední a východní Evropy, ESET
Přímý přenos diskuse u kulatého stolu bude k dispozici zdarma na kanále YouTube, na webu ČTK ceskenoviny.cz a FB ČTK Connect a na webech iDNES.cz, HN.cz, e15.cz a newstream.cz. Po skončení pořadu zůstane jeho záznam nadále k dispozici na YouTube a ceskenoviny.cz.
