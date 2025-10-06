Správa železnic chce zrušit stanici Chabařovice na trati z Ústí nad Labem do Chomutova. Podala žádost o posouzení vlivu na životní prostředí EIA, hotovo by mělo být v roce 2029.
Je to vlastně jen dílčí příběh jedné málo využívané stanice, ale má velký přesah. Jde už o přípravu na stavbu vysokorychlostní tratě z Prahy do Drážďan a dokumentace ukazuje i plány na vybudování kontejnerového překladiště.
Co se dočtete dál
- Proč je tahle stavba důležitější, než se na první pohled zdá.
- A co si představuje Správa železnic pod pojmem „rekonstrukce“?
