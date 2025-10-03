Kvůli anonymní výhrůžce o blížících se dronech zasahovala v pátek večer policie na pražském Letišti Václava Havla. Jeho provoz nebyl omezen, sdělila ČTK mluvčí letiště Denisa Hejtmánková. Do rozsáhlého bezpečnostního opatření se zapojilo velké množství policistů, spolupracují také s armádou. Policie to uvedla na síti X. Zdůraznila, že výhrůžka není ověřená a opatření je preventivní.
„Relevanci informací vyhodnocujeme a veškerá opatření, včetně nasazení protidronové ochrany a aktivizaci odstřelovačů, vyhodnocujeme a opatření je čistě preventivní,“ uvedli policisté.
Drony nad Mnichovem i Dánskem ukazují, že Evropa potřebuje ochranu. Jak je na tom Česko a kdo je neoficiální pachatel?
Incidenty s drony řešily v posledních dnech i další země. Například v noci na dnešek přeletěly drony nad vojenskou základnou v belgickém Elsenbornu nedaleko hranic s Německem. Ve čtvrtek večer byly spatřeny také na mezinárodním letišti v Mnichově, které kvůli nim přerušilo provoz a zrušilo nebo odklonilo desítky letů.
Minulý týden byl kvůli dronům krátce přerušen provoz na letišti v dánském Midtjyllandu, o den dříve ze stejného důvodu tři hodiny nefungovalo letiště v severodánském městě Aalborg a na začátku minulého týdne pozastavila provoz letiště v Kodani a v Oslu.
