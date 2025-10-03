Evropa se obává, že se Česko po parlamentních volbách posune doprava a v Evropské unii bude blokovat důležitá rozhodnutí podobně, jak to nyní dělá Maďarsko. V článcích a komentářích k volbám do české Poslanecké sněmovny to v pátek píší německá média. Andreje Babiše a jeho hnutí ANO označují za jasného favorita, budoucí směřování Česka ale podle nich určí až to, s kým vstoupí do koalice.
„Expremiér Andrej Babiš je jasným favoritem českých voleb. Ostatní Evropané se obávají, že v zemi nastane posun doprava a že s tím budou spojené nové blokády v Evropské radě,“ napsal hospodářský deník Handelsblatt. Šéfa hnutí ANO představuje jako „českého Trumpa“ a miliardáře, jehož pravděpodobně čeká „pozoruhodný comeback“.
Možný návrat „pravicových populistů“ k moci podle Handelsblattu vyvolává v Bruselu obavy. Mohla by totiž vzniknout euroskeptická aliance Babišova Česka se Slovenskem premiéra Roberta Fica a Maďarskem Viktora Orbána. Diplomaté se podle Handelsblattu obávají, že to dále ztíží hlasování v Evropské radě. Zároveň upozorňuje, že kvůli „závislosti na dotacích EU“ je Babiš obecně považován za méně kritického k Evropské unii než Fico a Orbán.
Také zpravodajský web t-online.de píše, že Česko stojí před „osudovými volbami“, a ptá se, zda „hrozí druhý Orbán v srdci Evropy“. Podle stanice ntv „hrozí Česku změna kurzu – směrem k Rusku“. Česko a Maďarsko jsou si v mnohém podle ntv podobné, například v odmítání nelegální migrace. Lišily se ale dosud výrazně v pohledu na Ukrajinu, která se tři a půl roku brání ruské invazi. „Pokud hnutí ANO bývalého šéfa vlády Andreje Babiše volby do Poslanecké sněmovny v pátek a v sobotu vyhraje, mohlo by se Česko v tomto ohledu stát výrazně maďarštějším,“ napsal web ntv.
Také list Frankfurter Rundschau napsal, že není vyloučeno, že se Česko po volbách vydá „antidemokratickou cestou“, a bude tak následovat příkladu Slovenska a Maďarska.
Podle Handelsblattu vychází vysoká podpora hnutí ANO mimo jiné z velké nespokojenosti se současnou vládou premiéra Petra Fialy. Také podle listu Tagesspiegel je Babišovo ANO silné i díky „chybám proevropské vlády“.
S kým vládnout?
Další vývoj Česka bude záviset na tom, jaké si ANO vybere koaliční partnery, shodují se německá média. Handelsblatt popisuje Svobodu a přímou demokracii (SPD) Tomia Okamury jako „pravicově extremistickou“ a hnutí Stačilo! jako „levicově extremistické“, obě pak podle něj zastávají pozice přátelské k Rusku. Podle ntv se jedná o hnutí pravicově či levicově radikální. List Frankfurter Rundschau píše o SPD jako o „pravicově extremistickém“, o Stačilo! jako o „prorusko-komunistickém“ hnutí.
Podle ntv bude mít výraznou roli po volbách prezident Petr Pavel, kterého stanice popisuje jako „bývalého generála NATO, rozhodně proevropského a rozhodného podporovatele Ukrajiny“.
Většina německých médií se v článcích k volbám v Česku věnuje i tématu další podpory Ukrajiny. Informují, že Babiš slíbil zrušit muniční iniciativu, skrze kterou Kyjev dostal už 3,5 milionu kusů velkorážové munice. Podle listu Die Welt se Babiš „drží ve výrocích na podporu Ukrajiny zpátky“, „neříká ale nic dobrého“ ani o ruském prezidentovi Vladimiru Putinovi. Podle listu Die Zeit patří nyní Česko k „rozhodným podporovatelům Ukrajiny“. „Za Babišovy vlády by se ale mohlo v této otázce přiblížit Slovensku a Maďarsku, které zastávají proruské pozice,“ napsal.
MAGA po evropsku
Parlamentních voleb v Česku si všímají i polská média. Zpravodajská stanice TVN24 je přirovnává k evropské verzi hnutí amerického prezidenta Donalda Trumpa „Udělejme Ameriku opět skvělou“ (MAGA). Podle listu Gazeta Wyborcza v hlasování zvítězí Andrej Babiš a jeho hnutí ANO, většinu v parlamentu ale nezíská, takže se bude muset spoléhat na koalici s extremisty.
„MAGA po evropsku. Češi volí parlament,“ uvádí titulek rozsáhlé reportáže TVN24. Stanice v ní poznamenává, že Babišovo volební heslo „Silné Česko“ je přímým odkazem na Trumpovo motto „Udělejme Ameriku opět skvělou“. TVN24 zároveň konstatuje, že průzkumy jasně favorizují Babiše, jehož odpůrci se obávají, že se po volbách spojí s extremisty. Volební rozdělení veřejnosti stanice přirovnává ke dvěma českým světům.
O očekávaném jasném vítězství Babiše píše i Gazeta Wyborcza s tím, že středopravicová koalice Spolu premiéra Petra Fialy za ANO zaostává. „Strana (ANO) si však nezajistí většinu a bude se muset spoléhat na koalici s extremisty, kteří chtějí, aby Česko odešlo z NATO a z Evropské unie,“ uvádí deník. K Babišovým slibům list napsal, že vedle tvrdé imigrační politiky a odklonu od evropské zelené politiky chce rovněž snížit vojenské výdaje, které alianční státy po ruské invazi na Ukrajinu navyšují.
Polská mutace serveru Euraktiv pak píše o tom, že podle nejpravděpodobnějšího scénáře se Babiš vrátí do premiérského křesla. Pokládá si rovněž otázku, co Babišovo vítězství bude znamenat pro Evropu, když stávající Fialova vláda je proevropská a proalianční a rovněž výrazně podporuje Ukrajinu.
„Obrat směrem ke Kremlu? Spíše ne,“ uvádí portál. Odvolává se na hodnocení Andrzeje Sadeckého z Institutu mezinárodních studií na Karlově univerzitě, podle něhož není jisté, že povolební vývoj v Česku bude následovat dění na Slovensku a v Maďarsku, kde vládnou premiéři Robert Fico a Viktor Orbán. Ti jsou považováni za výrazně euroskeptické a za vstřícné vůči Moskvě. Sadecki očekává spíše pragmatickou politiku a větší zaměření na domácí záležitosti. Změny by však podle něj mohly být hlubší, pokud by Babiš místo menšinové vlády podporované umírněnými stranami vytvořil koalici s SPD Tomia Okamury a dalšími radikálními stranami.
