Stát chce převést na Prahu rozsáhlé pozemky u konečné linky metra C Letňany. Novinářům to řekli ministr financi Zbyněk Stanjura a pražský primátor Bohuslav Svoboda (oba ODS). Záměr podle nich v úterý schválila vláda. Město v oblasti plánuje rozsáhlou bytovou výstavbu, stát zároveň u metra získá parcely, kde má vzniknout nemocnice.
V pražských Letňanech se nachází rozsáhlé prázdné pozemky, které kromě města a státu vlastní i soukromí vlastníci. V minulém volebním období chtěl tehdejší premiér Andrej Babiš (ANO) městské pozemky získat a postavit na nich a na státních parcelách areál pro úředníky. Vedení magistrátu to ale odmítlo a po nástupu nynější vlády začala naopak jednání o převodu státních pozemků na město.
Jednání teď dospěla do záměru, který schválila vláda. „Rozhodnutí vlády je klíčové, abychom udělali ty klíčové kroky,“ řekl Stanjura. „Je to také definitivní tečka za nereálnými sny Andreje Babiše,“ dodal. Záměr počítá s tím, že stát městu převede zhruba 120 tisíc metrů čtverečních svých pozemků, které byly dříve vyčleněny jako rezerva pro úřednickou čtvrť. Dalších 30 tisíc metrů čtverečních pak bude moci město odkoupit.
Praha dohání v nedostupnosti bydlení Amsterdam a je třetí nejdražší ze 75 velkých evropských měst, uvádí studie Deloitte
Praha se zaváže na pozemcích zajistit dostupné bydlení, občanskou vybavenost a související veřejnou infrastrukturu. Podmínkou převodu státních pozemků je také to, že stát získá směnou ucelený pozemek pro budoucí stavbu moderní nemocnice u metra Letňany. „Vytváříme majetkové předpoklady k tomu, aby stát mohl v budoucnu tu nemocnici postavit a provozovat,“ řekl Stanjura.
Magistrát plánuje v okolí metra postavit čtvrť, kde by podle primátorovy náměstkyně Alexandry Udženije (ODS) mělo vzniknout bydlení až pro 50 tisíc lidí. „Praha potřebuje novou bytovou výstavbu, a to především dostupné nájemní byty - nejen pro mladé rodiny či potřebné profese, ale pro všechny,“ uvedla náměstkyně. Ve čtvrti mají vzniknout i pracovní místa, školy, zdravotní a sociální služby, parky a další občanská vybavenost.
V okolí stanice metra Letňany vlastní pozemky i soukromí vlastníci, například skupiny PPF a Kaprain plánují stavět na nynějším letišti. Stanice byla otevřena mimo obytnou zástavbu jako nová konečná linky C v květnu 2008.
