Rozvody šedivějí. Mnohem více než v minulosti se stává, že se rozpadají manželství párů, kterým je přes padesát let. Zatímco v roce 1989 představoval v Česku podíl rozvodů tvořený touto věkovou kategorií jen pět procent v případě žen a osm procent v případě mužů, do roku 2016 se tento údaj více než ztrojnásobil (16 procent u žen a 25 procent u mužů). Stále častěji se tak rozvádějí lidé po mnoha letech soužití. V roce 2018 se v Česku po více než 24 letech rozpadlo bezmála pět tisíc párů, což je více než pětina všech rozvodů.
Co se dočtete dál
- Jak se přesně změnil podíl rozvodů osob 50+ v Česku a v zahraničí.
- Jaké konkrétní příčiny vedou ke „šedivým“ rozvodům.
- Jak se liší dopady rozvodu na muže a na ženy.
- Jak rozvod rodičů ovlivní dospělé děti.
