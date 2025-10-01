Státní zástupkyně obžalovala kvůli křivé výpovědi a nepravdivému znaleckému posudku v kauze Čapí hnízdo člena představenstva společnosti Imoba z holdingu Agrofert Františka Šlingra. Informovaly o tom Česká televize, Seznam Zprávy a server iRozhlas.cz. Za křivou výpověď mohou soudy uložit až tříleté vězení.
„Státní zástupkyně podala k Obvodnímu soudu pro Prahu 2 obžalobu na jednu osobu pro přečin křivé výpovědi a nepravdivého znaleckého posudku,“ sdělil médiím Tomáš Svoboda z dozorového Obvodního státního zastupitelství pro Prahu 2. Šlingr na dotazy o vyjádření nereagoval.
Šlingr svědčil v kauze coby bývalý předseda představenstva Farmy Čapí hnízdo a manažer. Nyní působí jako člen představenstva společnosti Imoba, se kterou se Farma Čapí hnízdo v roce 2013 sloučila.
Z křivé výpovědi byla původně obviněná i finanční ředitelka Agrofertu Petra Procházková, její stíhání ale bylo zrušeno a policie případ odložila. Výpovědi obou svědků řešila policie kvůli podnětu předsedy trestního senátu Městského soudu v Praze Jana Šotta, který v kauze Čapí hnízdo rozhodoval.
V případu dotace na areál Čapí hnízdo u středočeských Olbramovic čelí obžalobě předseda hnutí ANO Andrej Babiš a jeho někdejší spolupracovnice, současná europoslankyně za ANO Jana Nagyová. Pražský městský soud je dvakrát nepravomocně osvobodil, oba rozsudky ale zrušil odvolací Vrchní soud v Praze. V posledním rozhodnutí letos v červnu navíc odvolací senát zavázal městský soud k tomu, aby obžalované na základě provedených důkazů uznal vinnými.
Šlingr ve výpovědi při prvním projednávání případu před městským soudem podle dřívějších informací tvrdil, že majitel Agrofertu Babiš do vedení Čapího hnízda nezasahoval a při jednání s marketingovými specialisty byl jen prostředníkem. Podle soudce s nimi ale Babiš komunikoval a oni ho vnímali jako faktického šéfa. Výpovědí Procházkové se policie zabývala kvůli tomu, že u soudu popřela, že jednala o úvěru pro Farmu Čapí hnízdo.
Státní zástupce tvrdí, že Babiš zajistil na přelomu let 2007 a 2008 vyvedení společnosti Farma Čapí hnízdo z Agrofertu a prodej akcií svým dětem a partnerce. Podle žalobce to udělal proto, aby společnost zdánlivě splňovala podmínky k získání padesátimilionové dotace pro malé a střední podniky. Nagyová podle obžaloby úspěšnou žádost o dotaci podala. Oba obžalovaní vinu odmítají, podle Babiše jde o politický proces.
