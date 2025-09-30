Vláda jednomyslně schválila návrh státního rozpočtu na příští rok. Příjmy i výdaje proti prvnímu návrhu ministerstva financí zvýšila zhruba o 28 miliard korun, plánovaný schodek zůstal 286 miliard korun. Novinářům to po jednání kabinetu řekl premiér Petr Fiala (ODS). Výdaje ministerstva dopravy, které nejsilněji kritizovalo první návrh, vzrostly o 22 miliard korun. Ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS) návrh rozpočtu označil za proinvestiční, investice tvoří 11,3 procenta veškerých výdajů. Nevyloučil zároveň i možnou úpravu návrhu, pokud bude po volbách dlouho trvat ustavení sněmovny a bude k dispozici nová ekonomická prognóza.
Podle návrhu schváleného vládou budou celkové příjmy rozpočtu 2,123 bilionu korun, meziročně vzrostou o 1,8 procenta. Výdaje se proti letošku mají zvýšit o 3,5 procenta na 2,409 bilionu korun. Schodek by se měl příští rok prohloubit z 241 miliard korun plánovaných pro letošní rok. K vyššímu schodku podle dřívějšího vyjádření ministerstva financí přispěje návratná půjčka na stavbu jaderných bloků elektrárny v Dukovanech a vyšší výdaje na obranu.
Česko a rozpočet: Není to vládní průšvih ani výkladní skříň. Deficit v řádu stovek miliard bude i příště
Rozpočtové příjmy se proti původnímu návrhu zvýšily díky dopadu jednotného hlášení zaměstnavatele a zákonu o zaměstnanosti, které začnou platit v příštím roce, řekl Stanjura. Dodatečné daňové příjmy a odvody by měly být 13,9 miliardy korun. V původním návrhu je ministerstvo nezahrnulo, protože zákony začaly platit až v září. Ministerstvo podle Stanjury také proti prvnímu návrhu zvýšilo očekávané příjmy z Evropské unie o 12,8 miliardy korun. Zvýšil se i odhad příjmů z dividend státních podniků na základě průběžných údajů o jejich letošním hospodaření.
Na investice by z národních zdrojů mělo jít 186 miliard korun, což je podle Stanjury dosud nejvyšší částka. Připomněl, že v roce 2021, kdy končila předchozí vláda hnutí ANO a sociální demokracie, byly národní investiční výdaje 103 miliard korun. V příštím roce by mělo jít dalších 86 miliard korun na investice z evropských zdrojů.
Proti původnímu návrhu ministerstva financí si nejvíc polepšilo ministerstvo dopravy, které získalo dodatečných 22 miliard korun, z toho deset miliard korun z evropských zdrojů. Výdaje ministerstva školství se zvýšily o 5,3 miliardy korun, většina z toho půjde na vysoké školy. Ministerstvo práce a sociálních věcí získalo navíc 3,4 miliardy korun, zejména na projekty z Národního plánu obnovy a na platy zaměstnanců úřadů práce a České správy sociálního zabezpečení. Ministerstvo pro místní rozvoj získalo navíc 1,8 miliardy korun na podporu bydlení a digitalizaci stavebního řízení.
Vláda do dnešní půlnoci musí návrh rozpočtu odeslat do sněmovny. Poslanci se jím ale budou zabývat až v novém složení po víkendových volbách. Vláda proto bude muset návrh předložit znovu, a to až po ustavení nové sněmovny. „Kdyby se povolební jednání zadrhla, může mít vláda k dispozici novou prognózu a můžeme se k návrhu rozpočtu vrátit,“ řekl Stanjura. „Čím bude jednání rychlejší, tím je pravděpodobnější, že rozpočet nedozná změn,“ dodal.
Opoziční hnutí ANO už dalo najevo, že v případě volebního vítězství bude chtít vrátit rozpočet vládě k přepracování. V takovém případě by Česko pravděpodobně zahájilo příští rok v rozpočtovém provizoriu, které omezuje státní výdaje.
