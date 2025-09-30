Se srovnáváním politického souboje Andrej Babiš versus Petr Fiala s duelem mezi Milošem Zemanem a Václavem Klausem bych byl opatrný, tvrdí politolog Lubomír Kopeček z Masarykovy univerzity v Brně. Je opravdu dost jiná doba, v rámci ODS a ČSSD měli tehdejší političtí hegemoni výrazně větší autoritu a měli mnohem větší veřejný respekt, konstatuje.
Hnutí ANO je bezpochyby strana, která je postavená na lídrovi. Jde o prototyp strany-firmy, kterou Andrej Babiš vybudoval jako něco, co vyšlo z jeho holdingu Agrofert, připomíná akademik z katedry politologie Fakulty sociálních studií. „Týkalo se to jak části lidí, kteří hnutí zakládali, tak využívání finančních nebo mediálních zdrojů.“
Takový „Führer-princip“ má ale jednu nevýhodu, podotýká host Matyáše Zrna. „Nechci to žádným způsobem karikovat, ale je to hodně spojeno s tím, že to nemůžete předat – respektive se to předává strašně špatně,“ dodává a za příklad dává stranu Forza Italia Silvia Berlusconiho, která se ukázala jako nepřenosný projekt.
Pokud se po volbách dají dohromady ANO a uskupení kolem SPD a Stačilo!, může se Česko octnout na podobné cestě jako Polsko, Slovensko nebo Maďarsko, soudí Kopeček. „Potenciál pro změnu je tady ale relativně menší,“ doplňuje s tím, že však vůbec nevylučuje možnost, že se v České republice odehrají nějaké menší systémové změny.
