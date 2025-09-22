Z vládního angažmá jsme se poučili v tom, že je potřeba tvrději bojovat za zájmy našich voličů, tvrdí lídr Pirátské strany Zdeněk Hřib v prvním ze série předvolebních rozhovorů s lídry stran. Myslí si, že po vnitřních reformách jde straně lépe i volební kampaň. "No a taky teď například nekandidujeme v koalici."
Jít v minulosti do koalice s hnutím STAN podle hosta Spotlightu nebyl "extra dobrý nápad". Piráti se ale podle něj tímto krokem obětovali pro blaho České republiky. "Díky tomuto spojení jsme tady neměli čtyři roky vládu Andreje Babiše."
Svým potenciálním voličům na předvolebním webu nabízí kalkulačku, která spočítá, jak se změní jejich situace po uplatnění plánu Pirátů. Realizace ale nebude jednoduchá, uvědomuje si náměstek pražského primátora.
"Samozřejmě je tady velká tendence nejrůznějších stran nějakým způsobem nadbíhat miliardářům - zejména před volbami," konstatuje Hřib s tím, že miliardáři dle jeho názoru sponzorují politické strany a ty pak hlasují třeba pro to, aby pro ně zrušily daně. "Jako teď třeba tohle navrhl pan Stanjura," tvrdí.
