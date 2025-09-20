Vláda se rozhodla založit koordinační skupinu pro antidronovou ochranu státu. Úkolem odborníků bude mimo jiné sledovat vývoj technologií a navrhovat patřičná opatření. Premiér Petr Fiala (ODS) to dnes řekl v Mošnově na Novojičínsku novinářům během Dnů NATO v Ostravě a Dnů Vzdušných sil Armády ČR.
Polsko tento měsíc zaznamenalo 19 narušení svého vzdušného prostoru ruskými drony. Česko na pomoc s ochranou východní hranice vyslalo vrtulníkovou jednotku pro speciální operace se třemi stroji Mi-171Š.
„Musíme reagovat na nebezpečí, které představují ruské drony. Naší prioritou je zajistit bezpečnost občanů a být připraveni na případné ohrožení. Proto jsme se rozhodli založit koordinační skupinu pro antidronovou ochranu státu při Bezpečnostní radě státu,“ řekl Fiala. Ve skupině podle něj budou odborníci mimo jiné z ministerstev obrany, vnitra, dopravy, z české armády či policie.
Armádu nezajímají volby, ale jestli dostane co nejdřív moderní zbraně, říká Černochová
„Jejich úkolem bude sledovat vývoj technologií, navrhovat různá opatření, včetně legislativních, a koordinovat jednotlivé úřady v této oblasti. To je další krok k tomu, abychom co nejlépe ochránili bezpečí občanů. Posilujeme tím ochranu naší země i před novými hrozbami, které vidíme nedaleko od nás,“ řekl premiér.
Jak často se bude skupina scházet a jaká přesně bude náplň její práce, se podle něj ukáže v příštích dnech. "V tuto chvíli jsme vytvořili jednak politické zadání, které já pokládám za mimořádně důležité a je to rychlá reakce, a současně jsme identifikovali, určili rezorty a složky státu, které se starají o bezpečnost, které se na práci této skupiny mají podílet," řekl premiér. Tento krok podle něj odpovídá i tomu, jakým způsobem se posunují bojové operace na Ukrajině. „Prostě se musíme ochraně proti dronům intenzivně věnovat,“ dodal Fiala.
Ministryně obrany Jana Černochová (ODS) řekla, že se vláda snaží jít cestou vícevrstvé protivzdušné obrany, která ale nespočívá pouze ve dronech. "To, že teď dokončujeme výběrové řízení na pořízení několika stovek dronů různých typů, to do toho konceptu také zapadá," řekla Černochová. Je podle ní důležité, aby všechny zmíněné vrstvy dostaly jednotný rámec a aby koordinační skupina, která bude pod Bezpečnostní radou státu, řešila i zapojení do některých mezinárodních spoluprací.
