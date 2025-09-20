Globální průmyslově-technologická skupina Czechoslovak Group přiveze na 25. ročník Dnů NATO a s ním spojený 16. ročník Dnů vzdušných sil Armády ČR nová pancéřovaná vozidla i vojenské tatrovky a zbraňové systémy. Přímý přenos z ostravského Letiště Leoše Janáčka vysílá v sobotu 20. září od 09:15 na YouTube a ceskenoviny.cz ČTK Connect.
Dny NATO a Vzdušných sil Armády České republiky představují každoročně velkou příležitost pro veřejnost seznámit se s novinkami z prostředí ozbrojených sil České republiky a armád NATO, ale také s nejnovějšími technologiemi a produkty českého obranného průmyslu. Letos se bude konat již 25. ročník Dnů NATO a 16. ročník Dnů Vzdušných sil AČR. Mezi účastníky opět nebudou chybět ani tradiční speciální partneři – Czechoslovak Group (CSG) a kopřivnická automobilka Tatra.
V expozici skupiny se představí společnosti Tatra Defence, Excalibur Army, Retia, Eldis a MSM Group. Poté, co se loni Dny NATO neuskutečnily kvůli rozsáhlým záplavám na severní Moravě, se letošní tradiční přehlídka v Ostravě opětovně koná i díky přispění CSG, která finančně podpořila organizátora akce, spolek Jagello 2000, s nímž spolupracuje od roku 2011. O letošní účasti CSG, jejím partnerství a novinkách ve skupině bude pro ČTK Connect hovořit v sobotu 20. září od 09:15 v přímém přenosu tiskový mluvčí Andrej Čírtek.
