S peněžitým trestem půl milionu korun „vyvázl“ letos v květnu bývalý manažer společnosti Oracle Richard Novotný. Přiznal se k tomu, že v roce 2022 uplatil tehdejšího ředitele IT na ministerstvu zemědělství Olega Blaška třemi sty tisíc korun, aby resort nakoupil produkty jeho firmy. Se státním zástupcem podepsal i dohodu o vině a trestu.

Blaško, pro kterého žalobce Jiří Richter navrhuje tři a půl roku vězení a peněžitý trest 1,5 milionu korun, ale nadále podíl na korupci odmítá. A tvrdí, že se stal obětí komplotu a boje o miliardové IT zakázky ve státní správě. V pátek odpoledne mělo před Obvodním soudem pro Prahu 5 dojít k jejich konfrontaci.

Co se dočtete dál

  • Kdo a proč měl podle obhájce celý komplot zorganizovat.
  • Proč nedošlo k plánované konfrontaci obou obviněných.
