Zatímco dřív volil stranu, pro kterou připravoval kampaň, dnes se jako mnoho dalších teprve rozhoduje, komu svůj hlas odevzdá, přiznává marketér Marek Prchal. „Udělám to tak, že se rozhodnu na poslední chvíli, což dělá většina voličů,“ říká.
Pro obyčejného voliče je typické, že politickou situaci příliš nesleduje. Všímá si hlavně věcí, jako jsou ceny potravin nebo energií, a důležitý je pro něj příběh kandidáta. „To, co ztělesňuje celým svým životem – jaký je, co v životě dělal, na čem mu záleží,“ vysvětluje host Matyáše Zrna.
Zkušený politický marketér uznává, že s Andrejem Babišem se mu spolupracovalo dobře, a vzpomíná třeba na jeho covidový projev, který viděly asi čtyři miliony lidí.
Prchal prý rád pracuje s ženami, a i proto by rád spolupracoval třeba s Evou Decroix. Rozčílilo ho ale, jak nedávno na síti X komentovala bitcoinovou kauzu. „V tom příspěvku bylo dvakrát spojení ‚celá bitcoinová kauza‘,“ kritizuje političku a podotýká, že mezi občanskými demokraty panuje zásadní nepochopení toho, čím bitcoinová kauza pro stranu vlastně je.
