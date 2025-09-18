Spojené státy odstoupily od memoranda, které podepsaly loni v květnu s Českou republikou, o společném potírání dezinformací. Serveru iRozhlas.cz to bez dalšího komentáře potvrdilo české ministerstvo zahraničních věcí. Krok americké strany zapadá do politiky administrativy prezidenta Donalda Trumpa, jež boj proti dezinformacím považuje za cenzuru, napsal server.
Memorandum o spolupráci s Global Engagement Center (Stadep) v boji proti dezinformacím podepsali loni na konci května ministr zahraničí Jan Lipavský s tehdejším americkým protějškem Antonym Blinkenem v Praze, kde se uskutečnilo zasedání ministrů zahraničí členských států Severoatlantické aliance. Agentura Global Engagement Center spadala pod americké ministerstvo zahraničí. Nástupce Blinkena v Trumpově vládě Marco Rubio letos na jaře rozhodl o zrušení agentury.
Černínský palác podle serveru letos 1. září obdržel od americké strany nótu, v níž oznámila výpověď memoranda. „Informaci (o výpovědi memoranda) jsme vzali na vědomí, záležitost nad rámec uvedeného nebudeme komentovat,“ sdělila mluvčí ministerstva zahraničí Mariana Wernerová. Podle serveru s odkazem na zdroje z prostředí diplomacie v nótě stálo, že Američané připraví nové znění dokumentu, které bude odpovídat pozici Trumpovy vlády.
Velvyslanectví Spojených států server iRozhlas.cz pro „hlubší porozumění politice Trumpovy administrativy ve vztahu k dezinformacím, cenzuře a svobodě projevu“ odkázalo na článek, který Rubio uveřejnil letos na jaře v online magazínu The Federalist. Rubio v něm píše o nutnosti zbourat cenzurní průmyslový komplex.
