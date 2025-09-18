Váš potomek nosí ze školy poznámky, že se odmítá učit, během hodiny vyrušuje a je nezvladatelný. Případně ráno ve všední den odmítá vstát, stěžuje si na bolesti břicha, či dokonce zvrací. Asi vás to překvapí, ale možná máte doma nadané dítě. „V naší představě stále přetrvává pod pojmem nadaný žák obraz poslušného premianta, který se hlásí, má vždy perfektně vypracované domácí úkoly a bezchybně plní zadání,“ říká psycholožka Šárka Portešová. Skutečnost je však mnohem komplikovanější.
Mezi typické projevy těchto dětí patří i časté zlobení a sabotování výuky. Ve svých projevech se ale tyto děti od sebe výrazně liší a ne všechny charakteristiky nadání se objevují u každého z nich. Jejich rozpoznání tedy není snadné, přesto platí, že je lze mezi ostatními dětmi identifikovat. České školství to ale stále neumí.
Co se dočtete dál
- Proč oficiální statistiky identifikují jen dvě promile nadaných žáků, když odborné odhady mluví až o 15 procentech.
- Jaké konkrétní projevy nadaných dětí mohou být mylně považovány za problémové chování.
- Které skupiny nadaných dětí unikají nejčastěji identifikaci a proč.
