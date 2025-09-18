Česko zcela bezostyšně mrhá potenciálem intelektově nadaných dětí. V populaci od tří do patnácti let věku jich je v republice diagnostikováno jen 4200. Podle propočtů Miriam Janyškové, ředitelky nadačního fondu Qiido, který se podpoře a rozvoji těchto dětí věnuje, jich přitom může být padesátkrát více.
Jak definovat nadané dítě?
My v Qiidovi se opíráme o Renzulliho třífaktorový model, který říká, že u nadaného jedince se prolínají tři oblasti. Za prvé nadprůměrné intelektové schopnosti, za druhé kreativita, a to nemyslím jen ve formě tvoření, ale i v přístupu k řešení situací. Za třetí je to pak angažovanost v úkolu, v podstatě urputnost a vnitřní motivace, která je u těchto dětí nevídaná. Mají často období naprosté fascinace nějakým fenoménem, kterému se věnují třeba půl roku naprosto intenzivně a do hloubky. Často to bývají dinosauři nebo třeba vesmír. Zažila jsem, kdy byly tyto děti posedlé dopravními značkami nebo historií starověkého Egypta.
