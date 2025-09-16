Sněmovní volby by v srpnu vyhrálo hnutí ANO se ziskem 30,5 procenta hlasů. Od července si ale o 2,5 procentního bodu pohoršilo. Vyplývá to z volebního modelu agentury Median. Druhá koalice Spolu zůstala na 19,5 procenta, hnutí SPD s podporou dalších stran na 14 procentech a hnutí STAN 11 procentech. Hnutí Stačilo! si polepšilo na devět procent, Piráti klesli o procentní bod na 6,5 procenta a Motoristé byli na pěti procentech, což je hranice nutná pro vstup do sněmovny.
Preference Stačilo! v srpnovém průzkumu vzrostly o čtyři procentní body. Průzkum poprvé zahrnul spolupráci Stačilo! se SOCDEM, která byla oznámena v červenci. Druhou stranou, která si v srpnovém průzkumu polepšila, byli Motoristé. V jejich případě to ale bylo pouze o půl procentního bodu.
„Hnutí ANO je nejčastější volbou lidí ve věku 45 a více let. ANO je na prvním místě mezi zaměstnanci i důchodci a mezi lidmi se středoškolským vzděláním s maturitou,“ uvedla agentura. Lidé ve věku 25 až 34 let, podnikatelé a vysokoškolsky vzdělaní nejčastěji volí koalici Spolu. Třetině voličů SPD je 65 a více let.
Agentura upozornila na to, že ANO si dovede nejlépe udržet své voliče. Hnutí by znovu volilo 69 procent lidí, kteří byli jeho voliči už před čtyřmi lety. Více než polovina lidí, kteří u minulých voleb nebyli, by nyní k volbám opět nešli. „Třetina současných voličů STAN volila v minulých volbách koalici Spolu. Dalších 21 procent z bývalých voličů Spolu se k volbám nechystá nebo neví, koho volit,“ sdělil Median.
Ve dvousetčlenné sněmovně by podle propočtu Medianu získalo ANO 64 poslaneckých mandátů, Spolu 41 křesel, SPD s podporou dalších stran 29, Starostové 23, Stačilo! 19, Piráti s podporou Zelených 13 a Motoristé 11 poslanců.
Median zároveň zdůraznil, že s ohledem na nezakotvenost 52,5 procenta voličů není vhodné predikovat, která ze stran se ziskem okolo pěti procent by se nyní do sněmovny dostala. Například pouze 39 procent voličů Motoristů si je jistých jak svou účastí u voleb, tak volenou stranou. Naopak nejjistější voličskou základnu má nově koalice Spolu. Svou účastí i volbou si je jistých 70 procent jejích voličů. „Pevně rozhodnuté voliče má tradičně také ANO a Stačilo! Ze sněmovních stran mají aktuálně nejméně zakotvené voliče Piráti s podporou Zelených, účastí u voleb i stranou si je jistých 48 procent voličů těchto stran,“ dodala agentura.
Voleb do Poslanecké sněmovny by se v srpnu zúčastnilo 57,5 procenta dotázaných, z toho 45,5 procenta určitě a dalších 12 procent účast zvažovalo. Proti červencovému průzkumu ochota zúčastnit se voleb klesla o 1,5 procentního bodu. V posledních sněmovních volbách v říjnu 2021 přesáhla účast 65 procent. Letošní volby se uskuteční 3. a 4. října.
Průzkum se konal od 1. do 31. srpna a zúčastnilo se ho 1020 lidí. Statistická odchylka je plus minus půl procentního bodu u malých stran a až 3,5 procentního bodu u největších politických subjektů.
Sněmovní volební model agentury Median (v procentech):
|Srpen 2025
|Červenec 2025
|Červen 2025
|Květen 2025
|Duben 2025
|Březen 2025
|Únor 2025
|Leden 2025
|Prosinec 2024
|ANO
|30,5
|33,0
|32,0
|32,0
|33,0
|32,5
|33,5
|33,0
|33,5
|Spolu
|19,5
|19,5
|19,0
|21,0
|20,5
|18,5
|18,5
|17,0
|-
|SPD
|14,0
|14,0
|14,0
|13,5
|11,0
|7,5
|7,0
|8,0
|4,5
|STAN
|11,0
|11,0
|9,0
|10,5
|10,0
|13,0
|10,0
|11,0
|13,0
|Stačilo!
|9,0
|5,0
|5,5
|6,5
|5,0
|5,5
|6,5
|6,0
|-
|Piráti
|6,5
|7,5
|8,0
|5,5
|5,5
|8,0
|6,0
|4,0
|6,0
|Motoristé
|5,0
|4,5
|5,5
|3,0
|7,0
|6,0
|8,0
|8,0
|7,0
|Přísaha
|1,5
|1,5
|2,5
|-
|-
|-
|-
|2,0
|2,5
|SOCDEM (do června 2023 ČSSD)
|-
|3,0
|1,5
|2,0
|4,5
|2,5
|3,5
|3,5
|3,0
Do tabulky jsou samostatně zahrnuty kandidující strany, které v modelu získaly minimálně 1,5 procenta. Proškrtnutí pole znamená, že údaje agentura neuvedla.
