Jsou důležitější věci, které bychom měli sledovat víc než ukazatel strukturálního deficitu – vzdělaná společnost, kvalita demokracie nebo inovativní ekonomika, vyjmenovává ekonom Centra veřejných financí Petr Janský. "Zdravé veřejné finance nám ale můžou pomoci naplňovat tyto kýžené cíle mnohem lépe a efektivněji," dodává s tím, že velké zadlužování s sebou nese své náklady.
„Dřív jsme každý rok na zaplacení dluhů z minulosti dávali nízké desítky miliard korun, letos dáváme 100 miliard a příští rok máme dávat 110 miliard korun." Jde přitom o finance, které by mohly směřovat třeba na vyšší platy učitelů, kvalitnější zdravotní péči nebo vyšší důchody, upozorňuje host Zuzany Tvarůžkové.
Janský by prý rád politikům dodal potřebné informace ke kvalitnímu nastavení státu nebo strukturálním reformám a také odvahu k jejich prosazení. "Já nechci politiky, co nám lžou do kapsy a slibují něco nesplnitelného (…) Daňová reforma, kterou navrhujeme, by měla zvýšit ekonomický růst, snížit chudobu, omezit výjimky a ve většině scénářů vybrat více na daních - tak, aby bylo umožněno naplnění více priorit."
Podle ekonoma v České republice vzkvétá švarcsystém. Mimo jiné i kvůli obrovskému rozdílu (až čtyřnásobnému) mezi vysokopříjmovými zaměstnanci a vysokopříjmovými OSVČ v kancelářských profesích. Daňové výjimky, které způsobují tyto rozdíly, by měly být omezeny, naznačuje.
